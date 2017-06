Jiří Bělohlávek, chef d'orchestre décédé le 1er juin 2017 (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Antonín Dvořák

Danse slave en sol mineur opus 46, n°8, B 83

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4789458

Johannes Brahms

Concerto n°1 en ré mineur opus 15 - pour piano et orchestre : Maestoso

Cédric Tiberghien, piano

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 901977

Bedřich Smetana

La fiancée vendue (Acte III) :

- To... to mi v hlavě le... leží (Scène 1 - Vašek)

- Marche des Saltimbanques (Scène 2 - instrumental)

- Ohlašujeme slavnému publikum (Scène 2 - Le directeur)

- Skočná (Instrumental - Danse et numéros des saltimbanques)

Aleš Voráček, ténor (Vašek)

Jaroslav Březina, ténor (Le Directeur)

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 902119.20

Bohuslav Martinů

Concerto n°2 en sol mineur h 293 : Andante moderato

Isabelle Faust, violon

Orchestre Philharmonique de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 901951

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia concertante n°2 en mi bémol majeur K 364 - pour violon alto et orchestre: Presto

Ivan Ženatý, violon

Josef Suk, alto

Orchestre Philharmonique de Chambre de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Clarton CQ 0030-2031

Antonín Dvořák

Symphonie n°8 en sol majeur opus 88, B 163 : Allegro con brio

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 478 6757

Arnold Schönberg

La nuit transfigurée opus 4

Nouvel Orchestre de Chambre Tchèque

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 0010-2 931

Bedřich Smetana

Tabor T 120 : extrait du cycle de 6 poèmes symphoniques "Ma Patrie"

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 1986-2