L'Orchestre de la Suisse Romande après Ansermet (4/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Henri Duparc

Mélodies : L'invitation au voyage

Felicity Lott : Soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

AEON AECD 0314

Francis Poulenc

La dame de Monte-Carlo

Felicity Lott : Soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

HARMONIA MUNDI HMC 901759

Dimitri Chostakovitch

Acte I :

- Interlude

- Troisième tableau

Chœur de l'Opéra de Lausanne

Orchestre de Chambre de Lausanne

Armin Jordan

LES PRODUCTIONS RSR PRSR RSR 6183

Frank Martin

Requiem : Introït

Andre Luy : Orgue

Elisabeth Speiser : Soprano

Ria Bollen : Contralto

Eric Tappy : Ténor

Peter Lagger : Basse

Chœur de Dames de Lausanne

Groupe Vocal Ars Laeta

Union Chorale de Lausanne

Orchestre de la Suisse Romande

Frank Martin

JECKLIN JD 631-2

Béla Bartók

Concerto pour orchestre Sz 116 BB 123 : 5. Finale

Orchestre de la Suisse Romande

Eliahu Inbal

DENON CO-79044

Arthur Honegger

Pacific 231 H 53 (Mouvement symphonique n°1)

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

RADIO SUISSE ROMANDE RSR 6132

Francis Poulenc

Sécheresses FP 90 - pour chœur mixte et orchestre :

- Les sauterelles

- Le village abandonné

- Le faux avenir

- Le squelette de la mer

Jean Luc Chaignaud : Baryton

Chœur Le Motet de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

LES PRODUCTIONS RSR RSR 6126

Arthur Honegger

Pastorale d'été H 31 - poème symphonique

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

RADIO SUISSE ROMANDE RSR 6132

Giuseppe Verdi

Jérusalem : Introduction (Acte I)

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

PHILIPS 462613-2

Giuseppe Verdi

Jérusalem : On s'égorge on se tue (Acte III, scène 1 – Chœur, Hélène, Gaston et Le Comte)

Marina Mescheriakova : Soprano (Hélène)

Marcello Giordani : Ténor (Gaston)

Philippe Rouillon : Baryton (Le comte de Toulouse)

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

PHILIPS 462613-2

Giuseppe Verdi

Jérusalem : Marche funèbre (Acte III, scène 2)

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

PHILIPS 462613-2

Giuseppe Verdi

Jérusalem (Acte III, scène 2) :

- Barons et chevaliers devant vous je proteste (Gaston et Adhémar)

- Ô mes amis mes frères d'armes (Gaston)

Marcello Giordani : Ténor (Gaston)

Daniel Borowski : Basse (Adhémar de Monteil)

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi

PHILIPS 462613-2

Ernest Bloch

Suite pour alto et orchestre : 4. Molto vivo

Gérard Caussé : Alto

Orchestre de la Suisse Romande

Lior Shambadal

ERATO 0190295681586/12

Déodat de Sévérac

Pipermint-get / Valse brillante de concert / Version pour orchestre d’après la version originale pour piano Roberto Benzi

Orchestre de la Suisse Romande

LES PRODUCTIONS RSR RSR 6197

Alexandre Glazounov

Valse de concert n°1 en Ré Maj op 47

Orchestre de la Suisse Romande

Kazuki Yamada

PENTA TONE PTC 5186 557