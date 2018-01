Plaisanteries musicales, surprises et autres partoches potaches (4/5) : Wagner, tête à l’envers

PROGRAMMATION MUSICALE

Richard Wagner

La Walkyries : WWV 86 b : La chevauchée des Walkyries (Acte II – scène 1) (Walkürenritt) - arrangement pour flûte à bec et accordéon

Cambridge Buskers

Michael Copley, flûte à bec et kazou

Dag Ingram, accordéon

Richard Wagner, musique / Laurent Dehors, arrangement / Anne Magouët, paroles

La chevauchée des Walkyries

Anne Magouët, soprano

Laurent Dehors, saxophone, basse et voix

Matthew Bourne, piano et voix

David Chevallier, guitare et voix

Jean Marc Quillet, percussion et voix

Emmanuel Chabrier

Souvenirs de Munich pour piano à 4 mains

Noël Lee et Christian Ivaldi, piano à 4 mains

Paul Hindemith

Die Ouvertüre zum Fliegenden Holländer wie sie eine schlechte Kurkapelle morgens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt

Quatuor de L'Opéra de Paris : Frédéric et Franck Laroque, violons / Diederik Suys, alto / Cyrille Lacrouts, violoncelle

Richard Wagner, musique / Milton J. Franklin, arrangements

What's Opera, Doc ? (Bug's Bunny) :

Merrily we roll along (Eddie Cantor / Murray Mencher / Charles Tobias)

Le vaisseau fantôme : ouverture (Richard Wagner / Milton J. Franklin)

Mighty hunter (Milton J. Franklin)

La Chevauchée des Walkyries, Siegfried, Rienzi, Tannhauser(Richard Wagner / Milton J. Franklin)

Return my love / Tristan et Isolde (Mike Maltese, Richard Wagner) Orchestre et direction non identifiés

Richard Wagner / Gary Lucas

Ride of the Valkyries

Gary Lucas, guitares

Gabriel Fauré

Souvenirs de Bayreuth op posth - pour piano à 4 mains

Eric Le Sage et Alexandre Tharaud, piano à 4 mains

Jean Varney, Numa Blès

Vive la liberté

Caroline Cler, chant

Jacques Casterède, piano

Richard Wagner / Jacques Tritsch

Le gendarme de Redon

Les Quatre Barbus

André Grassi et son Orchestre

George Martin

She loves you

Peter Sellers

Richard Wagner

The ring of Nibelungs (An analysis)

Anna Russell, soprano et piano

Claude Debussy

Children's corner - pour piano : 6. golliwogg's cakewalk

Samson François, piano

Claude Debussy / André Caplet, orchestrateur

Children's corner L 113 : Golliwogg's cake-walk - arrangement pour orchestre

Jules Goetgheluck, hautbois

Orchestre National de L'ORTF

Jean Martinon, direction

Richard Wagner

Last Tango in Bayreuth

Tennessee Bassoon Quartet :

James Lotz, Michael Benjamin, James Lassen, Keith Mac Clelland Keith, bassons

Clément Doucet sur des motifs de Richard Wagner

Isoldina (sur des motifs de "Tristan und Isolde" de Wagner)

Clément Doucet, piano

Richard Wagner

Pilgrim's chorus

Donald Lambert, piano

Richard Wagner / Eric Schaefer

Tannhäuser

Eric Schaefer, guitare

Tom Arthurs, trompette

Volker Metz, claviers

John Eckhardt, basse

Oscar Straus

Die lustigen Nibelungen :

Ouverture

Acte I : Er sieht so miesepetrig aus... (Gunther, Dankwart, Volker, Giselher, Kriemhild, Hagen)

Acte I : Da wuchs in Isenlande (ballade de Gunther)

Martin Gantner, Gunther, baryton

Daphne Evangelatos, mezzo-soprano (Ute)

Gerd Grochowski, baryton-basse (Dankwart)

Hein Heidbüchel, tenor (Volker)

Gabriele Henkel, soprano (Giselher)

Lisa Griffith, soprano (Kriemhild)

Josef Otten, basse (Hagen)

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Siegfried Köhler, direction

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg WWV 96 :

Den Tag seh ich erscheinen (Acte II - Sachs et Beckmesser)

Seid Ihr nun fertig (Acte II –Sachs, Beckmesser, David et les maîtres chanteurs)

Ach Himmel David (Acte II – Tous)

Thomas Stewart, baryton (Sachs)

Thomas Hemsley, baryton (Beckmesser)

Gerhard Unger, ténor (David)

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Rafael Kubelik, direction

Richard Wagner

Descendons gaiement la Courtille WWV 65 - pour choeur et orchestre

Chœur et Orchestre de Paris

Daniel Barenboim, direction

Christophe / Gilles Thibault / Richard Wagner

Un jour viendra

Alain Bashung

Jacques Denjean et son Orchestre

Claude Lemesle / Pierre Delanoë / Richard Wagner

Ma vérité (Lohengrin WWV75 : Chœur des fiançailles)

Nana Mouskouri

Catherine Cohen, paroles / Richard Wagner, musique / Patrick Juvet, arrangeur

Ludwig

Patrick Juvet

Patrick Loiseau, paroles / Richard Wagner, musique / Gérard Salesses, arrangeur

Splendeur des jours

Dave

Ensemble de L'Opéra de Paris

Gérard Salesses, direction

Richard Wagner, musique / Roland Vincent, arrangeur

Graal disco-classique : le septième ciel / Michel

Roland Vincent, synthétiseur

Richard Wagner

La chevauchée des Walkyries

Ukulele Orkestra of Great Britain

Wagneria (sur des motifs de RichardWagner)

Clément Doucet, piano