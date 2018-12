Ida Haendel (90 ans) - (4/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Maurice Ravel

Tzigane - rapsodie de concert pour violon et orchestre

Ida Haendel : Violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl

SUPRAPHON SU 3677-2

Maurice Ravel

Vocalise-étude en forme de habanera - version pour violon et piano

Ida Haendel : Violon

Geoffrey Parsons : Piano

TESTAMENT SBT 1259

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°7 en Ré Maj K 250 (Haffner) : 4. Rondo

Ida Haendel : Violon

Orchestre de Chambre Mac Gill

Alexander Brott

DOREMI DHR-7803

Jean Sebastien Bach

Partita pour violon n°2 en ré min BWV 1004 : 5. Chaconne

Ida Haendel : Violon

TESTAMENT SBT 1146

William Walton

Concerto pour violon en si mineur - III vivace

Ida Haendel : Violon

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Paavo Berglund

EMI 7642022

Bela Bartok

6 Danses populaires roumaines Sz 56 BB 68 - arrangement

pour violon et piano

Ida Haendel : Violon

Geoffrey Parsons : Piano

TESTAMENT SBT 1259

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour violon n°4 en Ré Maj K 218 : 1. Allegro

Alexander Brott

Ida Haendel : Violon

Orchestre de Chambre Mac Gill

DOREMI DHR-7803

Antonín Dvořák

7 Mélodies tziganes op 55 B 104 : 4. Quand ma vieille mère m'apprenait à chanter - arrangement pour violon et piano

Ida Haendel : Violon

Geoffrey Parsons : Piano

TESTAMENT SBT 1259

Edward Elgar

Concerto pour violon en si min op 61 : 1. Allegro

Ida Haendel : Violon

Orchestre Philharmonique de Londres

Adrian Boult

TESTAMENT SBT 1146

Ernesto Halffter

Danza de la gitana - arrangement pour violon et piano

Ida Haendel : Violon et Geoffrey Parsons : Piano

TESTAMENT SBT 1259

Aaron Copland

Rodeo : 4. Hoe down - version pour violon et piano

Ida Haendel : Violon et Geoffrey Parsons : Piano

TESTAMENT SBT 1259

Allan Pettersson

Concerto pour violon n°2

Ida Haendel : Violon

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Herbert Blomstedt

CAPRICE CAP21359