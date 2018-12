De quelques contemporains de Mozart (4/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Antonio Salieri

Prima la musica e poi le parole :

- Sinfonia

- Signor poeta mio (Scène 1 - Duo le poète / le compositeur)

Robert Holl : Basse (Le compositeur)

Thomas Hampson : Baryton (Le poète)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 843336

Antonio Salieri

L'Europa riconosciuta : Ah ! lo sento (Air d'Europa)

Diana Damrau : Soprano

Le Cercle de L'Harmonie

Jeremie Rhorer

VIRGIN CLASSICS 3952502

Antonio Salieri

Les Danaïdes (Acte V) :

- Gloire Evan Evohé (Chœur des Danaïdes et Plancippe)

- Mes filles chers objets (Récitatif Danaüs et les Danaïdes)

- Dieux auriez-vous trahi (Récitatif et air de Danaüs)

- Seigneur Lyncée accourant (Récitatif Danaüs et 2 officiers)

- Tu t'applaudis du piège (Récitatif Danaüs et Hypermnestre, Lyncée, un officier, Pélagus et le chœur)

- Mais du courroux du ciel (Lyncée, le peuple, les Danaïdes et les Démons)

Katia Velletaz : Soprano (Plancippe)

Tassis Christoyannis : Baryton (Danaüs)

Judith Van Wanroij : Soprano (Hypermnestre)

Philippe Talbot : Ténor (Lyncée)

Thomas Dolie : Baryton (Pélagus)

Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset

EDICIONES SINGULARES ES1019



Antonio Salieri

La grotta di Trofonio :

- Sinfonia (instrumental)

- D'un dolce amor la face (Acte I - Air d'Ofelia)

- Spiriti invisibili che ite per l'aere (Air de Trofonio)

- Ma v'è chi qua s'avanza (Récitatif de Trofonio)

- Di questo bosco ombroso (Air d'Artemidoro)

Carlo Lepore : Basse (Trofonio)

Raffaella Milanesi : Soprano (Ofélia)

Nikolai Schukoff : Ténor (Artemidoro)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset

AMBROISIE AMB 9986



Nicolas Rimski-Korsakov

Mozart et Salieri (Scène 2) :

- Fragment du Requiem de Mozart

- Tu pleures ? (Dialogue et finale)

Mark Reizen : Basse (Salieri)

Ivan Kozlovski : Ténor (Mozart)

Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Samouil Samossoud

LYS LYS 517

Wolfgang Amadeus Mozart

Variations en Sol Maj sur mio caro adone (Acte II - de la fiera di venezia de salieri K 180)

Christoph Berner : Pianoforte

HARMONIA MUNDI HMC 901979

Antonio Salieri

Prima la musica e poi le parole (Scène 2) :

- Non dubitar verrò (Récitatif d'Eleonora)

- Là tu vedrai chi sono (Air d'Eleonora)

- Cari oggetti (Trio Eleonora, le poète et le compositeur)

Roberta Alexander : Soprano (Eleonora)

Robert Holl : Basse (Le compositeur),

Thomas Hampson : Baryton (Le poète)

Orchestre Royal du Concertgebouw D'Amsterdam

Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 843336

Antonio Salieri

26 variations sur la folia di Spagna

London Mozart Players

Matthias Bamert

CHANDOS CHAN 9877



Antonio Salieri

Prima la musica e poi le parole :

- Via largo (Scène 5 - Air de Tonina)

- Cucuzze che concorso (Cavatine de Tonina

- Se questo mio pianto (Tutti)

Julia Hamari : Soprano (Tonina)

Roberta Alexander : Soprano (Eleonora)

Robert Holl : Basse (Le compositeur)

Thomas Hampson : Baryton (Le poète)

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Nikolaus Harnoncourt

TELDEC 843336