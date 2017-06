André Cluytens, chef d'orchestre (1905 - 3 juin 1967) - (5/5)

Ludwig Van Beethoven

Les Ruines d’Athènes opus 113 : ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (extrait 1ère partie) :

- Introduction

- Danse religieuse

- Les jeunes filles attirent Daphnis et l'entourent de leurs danses

- Danse générale

- Daphnis écarte le bouvier et s'approche tendrement de Chloé

- Danse grotesque de Dorcon

- Danse légère et gracieuse de Daphnis

- Danse de Lyceion

Chœur René Duclos

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Testament SBT 1128

Modeste Moussorgski

Boris Godounov (Acte IV, scène 2) :

- Proshchay moy syn umirayu (Adieu mon fils je meurs - Boris)

- Nadgrobny vopi (Les lamentations funèbres - Boris, Fédor et le Chœur)

Boris Christoff, basse

Orchestre de la Radio Nationale Polonaise

André Cluytens, direction

EMI Classics 9 28034 2

César Franck

Le Chasseur maudit, FWV 44

Orchestre National de Belgique

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Claude Debussy

Ibéria, extrait des images pour orchestre L 118 :

- Par les rues et par les chemins

- Les parfums de la nuit

- Le matin d'un jour de fête

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Engelbert Humperdinck

Hänsel et Gretel :

- Halt!...Hokuspokus (La sorcière)

- Nun, Gretel, sei vernünftig und nett! (Le sorcière, Gretel et Hänsel)

- Hurr hopp hopp hopp (La sorcière)

Irmgard Seefried, mezzo-soprano (Hänsel)

Anneliese Rothenberger, mezzo-soprano (Gretel)

Elisabeth Höngen, mezzo-soprano (La Sorcière)

Les Petits Chanteurs de Vienne (Les Enfants De Pain D'Épice)

Orchestre Symphonique de Vienne

André Cluytens, direction

EMI 5656612

Gabriel Pierné

Concertstück pour harpe et orchestre opus 39 : Allegro scherzando

Annie Challan, harpe

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Albert Roussel

Symphonie n°3 en sol majeur opus 42 : Allegro vivo

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Hector Berlioz

L'enfance du Christ opus 25 : L'arrivée à Saïs (Scène 3 et épilogue)

- Vous pleurez, jeune mère... (Le maître de maison, Marie, Joseph, Chœur des Ismaélites)

- Ce fut ainsi que, par un infidèle (Le récitant et le Chœur)

- Ô mon âme pour toi que reste-t-il à faire ? (Le récitant et le Chœur)

Victoria de Los Angeles, soprano (Marie)

Nicolai Gedda, ténor (Le Récitant)

Roger Soyer, baryton (Joseph)

Xavier Depraz, basse (Le Père De Famille)

Chœurs René Duclos

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction