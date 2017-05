André Cluytens, chef d'orchestre (1905 - 3 juin 1967) - (3/5)

Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte K 588 :

- Come scoglio immoto resta (Acte I - Air de Fiordiligi)

- Per pietà ben mio perdona (Acte II - Air de Fiordiligi)

Ah se in ciel benigne stelle K 538 - pour soprano et orchestre

Bella mia fiamma addio K 528 - pour soprano et orchestre

Teresa Stich-Randall, soprano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

EMI 1731352

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande (Acte I, scène 1) :

- Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (Golaud et Mélisande)

- Qu'est ce qui brille ainsi au fond de l'eau ? (Golaud et Mélisande)

Victoria de los Angeles, soprano (Mélisande)

Gérard Souzay, baryton (Golaud)

Orchestre National de la RTF

André Cluytens, direction

TESTAMENT SBT 3051

Robert Schumann

Manfred opus 115 : ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin

André Cluytens, direction

ERATO 0190295886691

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys (Acte III, 1er tableau) :

- Ouvrez cette porte ! (Chœur et Mylio)

- Puisqu'on ne peut fléchir / Vainement ma bien-aimée (Mylio et Chœur)

- Pourquoi lutter de la sorte ? (Rozenn et Chœur)

Henri Legay, ténor (Mylio)

Chœur et Orchestre National de la RTF

André Cluytens, direction

EMI 7698582

Richard Strauss

Feuersnot opus 50

Orchestre Philharmonique de Vienne

André Cluytens, direction

ERATO 0190295886691

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°5 en ut mineur opus 67 :

- Scherzo : Allegro

- Allegro

Orchestre Philharmonique de Berlin

André Cluytens, direction

EMI 4834122/3

Dimitri Chostakovitch

Concerto n°2 en fa majeur opus 102 pour piano et orchestre :

- Allegro

- Andante

- Allegro

Dimitri Chostakovitch, piano

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Warner classics 0825646155019

Charles Gounod

Faust (extrait Acte III) :

- Quel trouble inconnu me pénètre ? … Salut ! Demeure chaste et pure (Faust)

- Alerte ! La voilà ! (Méphistophélès, Faust)

- Je voudrais bien savoir… Il était un Roi de Thulé (Marguerite)

- Un bouquet ! … O Dieu ! Que de bijoux ! (Marguerite)

Nicolai Gedda, ténor (Faust)

Victoria De Los Angeles, soprano (Marguerite)

Boris Christoff, basse (Méphistophélès)

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra

André Cluytens, direction

EMI CMS 7699832

Maurice Ravel

La Valse

Orchestre Philharmonia

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Léo Delibes

Sylvia : Pizzicati N°16a (Acte III)

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

