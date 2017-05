André Cluytens, chef d'orchestre (1905 - 3 juin 1967) - (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Ludwig Van Beethoven

Concerto pour piano n°4 en sol majeur opus 58 : Rondo

Solomon, piano

Orchestre Philharmonia

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Alexandre Borodine

Dans les steppes de l'Asie Centrale

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Serge Prokofiev

Concerto n°3 en ut majeur opus 26 : Thème et variations - pour piano et orchestre

Samson François, piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

EMI 7629522

Francis Poulenc

Les mamelles de Tirésias FP 125 (Acte I, scène 1 et 2) :

- Non, monsieur mon mari (Thérèse)

- Donne-moi du lard, je te dis (Thérèse / Le mari)

Denise Duval, soprano (Thérèse)

Jean Giraudeau, ténor (Le Mari)

Orchestre de l'Opéra-Comique de Paris

André Cluytens, direction

EMI 5668462

Claude Debussy / Gabriele D’Annunzio

Le martyre de Saint Sébastien : La chambre magique : 2ème partie

Véra Korène et Maria Casarès, diction

Mattiwilda Dobbs, soprano (Vox Coelestis)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Columbia CX 338/40

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles (Acte I) :

- C'est toi, toi qu'enfin je revois ! (Zurga et Nadir)

- Au fond du temple saint (Zurga et Nadir)

Henri Legay, ténor (Nadir)

Michel Dens, baryton (Zurga)

Chœur et Orchestre de l'Opéra-Comique de Paris

André Cluytens, direction

EMI 5652662

Charles Gounod

Mireille (Acte V) :

- Ô vous qui du haut des cieux (Chœur)

- Mon cœur est plein d'un noir souci (Cavatine de Vincent)

Nicolaï Gedda, ténor (Vincent)

Chœur du Festival d'Aix en Provence

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

EMI 7643822

Serge Nigg

Concerto pour piano n°1 : Vivo

Pierre Barbizet, piano

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Igor Stravinsky

Le rossignol (extrait Acte II) :

- Marche chinoise (Le Chambellan)

- Chanson du rossignol (Le Rossignol, l'Empereur, les Courtisans, le Chambellan)

- Au coucher du soleil (Emissaires Japonais)

Janine Micheau, soprano (Le Rossignol)

Lucien Lovano, baryton-basse (L'Empereur)

Michel Roux, baryton-basse (Le Chambellan)

Bernard Cottret, Camille Maurane (Emissaires Japonais)

Chœur et Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Testament SBT 1135

Richard Wagner

Tannhäuser (extrait Acte III) :

- Wohl wusst' ich hier sie im Gebet zu finden (Wolfram, Elisabeth et Chœur)

- Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich Schauen (Wolfram, Elisabeth et Chœur)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Wolfram)

Gré Brouwenstijn, soprano (Elisabeth)

Chœur et Orchestre du Festival de Bayreuth

André Cluytens, direction

Orfeo C 643 043 D

Serge Rachmaninov

Concerto n°3 en ré mineur opus 30 - pour piano et orchestre : Final

Emil Gilels, Piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Testament SBT 1029

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°24 en ut mineur K 491 - pour piano et orchestre : Larghetto

Clara Haskil, piano

Orchestre National de France

André Cluytens, direction

INA IMV081