André Cluytens, chef d'orchestre (1905 - 3 juin 1967) - (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Francis Poulenc

Concert champêtre en ré majeur fp49 : Andante : Mouvement de Sicilienne - pour clavecin et orchestre

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Orchestre National de Lille

Jean Claude Casadesus, direction

Naxos 8.554241

Ludwig Van Beethoven

Concerto n°4 en sol majeur opus 58 : Rondo - pour piano et orchestre

Monique de la Bruchollerie, piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Meloclassic MC1034/1

Edouard Lalo

Symphonie espagnole en ré mineur opus 21

Zino Francescati, violon

Le Grand Orchestre Symphonique Columbia

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann :

- Les oiseaux dans la charmille (Acte I - Air d'Olympia)

- Jour et nuit, je me mets en quatre (Acte III - Air de Frantz)

- Elle a fui la tourterelle (Acte IV - Romance d'Antonia)

Renée Doria, soprano (Olympia)

Bourvil, Frantz

Géori Boué, soprano (Antonia)

Chœur et Orchestre de L'Opéra-Comique de Paris

André Cluytens, direction

EMI Classics 9 28046 2

Gabriel Fauré

Requiem en ré mineur opus 48 : Pie Jesu

Martha Angelici, soprano

Maurice Duruflé, orgue

Orchestre de Saint Eustache

André Cluytens, direction

Testament SBT 1240

Manuel De Falla

El sombrero de tres pico, suite n° 2 : Danza final : Jota

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Georges Bizet

Carmen (Acte I) :

- Tralalalala, coupe-moi, brûle-moi (Carmen, Zuniga et Chœur)

- Où me conduisez-vous ? (Dialogue Carmen / Don José)

- Près des remparts de Séville (Air de Carmen et duo Carmen / Don José)

- Voici l'ordre, partez ! (Zuniga et Carmen)

Solange Michel, mezzo-soprano (Carmen)

Raoul Jobin, ténor (Don José)

Xavier Smati, basse (Zuniga)

Chœur et Orchestre de L'Opéra-Comique de Paris

André Cluytens, direction

Naxos 8.110238-39

George Gershwin

Un Américain à Paris

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Peter Illich Tchaikovsky

Concerto n°1 en si bémol mineur opus 23 pour piano : Allegro con fuoco

Aldo Ciccolini, piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

André Cluytens, direction

EMI Classics 685827

Robert Schumann

Concerto pour violoncelle en la mineur opus 129 : Sehr lebhaft

André Navarra, violoncelle

Orchestre de L'Association des Concerts Colonne

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Gabriel Pierné

Cydalise et le chèvre-pied, suite de ballet n°1 :

- L'école des Aegipans

- La leçon de flûte de Pan

- Marche des élèves nymphes

- La leçon de danse (extrait)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691

Maurice Delage

4 Poèmes hindous : Lahore - pour soprano et orchestre

Martha Angelici, soprano

Orchestre dirigé par André Cluytens

Testament SBT 1135