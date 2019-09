"Abbey Road" a cinquante ans : les Beatles et la musique classique (1/2)

A cette occasion, nous revenons en deux émissions sur un demi-siècle d'échanges et d'inspirations entre les Beatles et les musiques baroques, classiques ou contemporaines. De Bach à Stockhausen, nous verrons comment les Beatles et leur producteur George Martin ("le cinquième Beatles") ont fait appel à des musiciens "classiques", et comment ces derniers leur ont rendu hommage."

