Emission supprimée ce jour en raison d'un mouvement social

Parmi les compositeurs polonais StanisławMoniuszko composa de nombreuses mélodies et des opéras qui accompagnèrent le renouveau de la conscience nationale polonaise. WładysławŻeleński, père du grand écrivain et traducteur Tadeusz Boy-Żeleński, fut un des représentants du néo-romantisme, tandis que JuliuszZarębski, pianiste virtuose, élève de Franz Liszt, nous laissa, malgré sa mort à trente-deux ans de la tuberculose, des partitions admirables comme son Quintette pour piano et cordes. Autre destin foudroyé, celui de MieczysławKarłowicz, lui aussi décédé à trente-deux ans, mais dans une avalanche, et qui écrivit un remarquable Concerto pour violon et surtout de fabuleux poèmes symphoniques. Sans parler du violoniste Henryk Wieniawski et du pianiste Ignacy Paderewski qui ne furent pas seulement d'immenses virtuoses, mais aussi de remarquables créateurs.

Cette exploration musicale se fera en lien avec l'exposition de peintures "Pologne 1840-1918" au Louvre-Lens. »

, © Musée national de Varsovie / Krzystof Wilczynski

