30e anniversaire de la mort d'Horowitz (1/2)

Virtuose de renommée internationale aux cinquante années de carrière, Vladimir Horowitz est un des plus grands pianistes du XXe siècle. Son jeu se caractérise par une grande précision, une virtuosité époustouflante et une sonorité riche et puissante.

Horowitz : L'intranquille – Auteur : André Tubeuf

Editeur : Actes Sud Editions