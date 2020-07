Sur les sentiers Sud-Américains et Nord-Africains, avec Villa-Lobos et Oum Kalthoum

Du Carnaval de Rio où se trouve Darius Milhaud en 1917, au Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, jusqu'aux premiers concerts d'Oum Kalthoum au Caire : ce dernier épisode propose un tour du monde des années 20 !

Février 1917, Darius Milhaud et Paul Claudel quittent Paris et traversent l’Atlantique, direction le Brésil. Le paysage qui surgit à l’horizon est spectaculaire. Des montagnes boisées, le pic du massif de Tijuca, les formes coniques du Pain de Sucre et du Corcovado, puis la baie de Guanabara, et enfin, la ville de Rio de Janeiro.

Le poète et dramaturge Paul Claudel est diplomate : il vient d’accepter d’être ministre plénipotentiaire pour le Brésil, il va représenter la France à Rio. Il a rencontré cinq ans plus tôt un tout jeune compositeur, de 24 ans son cadet, Darius Milhaud, avec lequel il noue une longue amitié. Quand Claudel est nommé à Rio, il propose à Milhaud d’être secrétaire d’ambassade. C’est providentiel pour le compositeur, âgé de 25 ans mais en mauvaise santé, et désespéré par la mort d’un ami d’enfance, le poète Léo Latil, tué dès la première année du conflit mondial.

Programmation musicale, à venir

Darius Milhaud

Saudades do Brasil op 67b : 6. Ipanema - arrangement pour orchestre

Concert Arts Orchestra

Direction : Darius Milhaud

CAPITOL

Ernesto Joaquim Maria dos Santos "Donga"

Pelo telefone

Ernesto Joaquim Maria dos Santos "Donga", chant et guitare

FREMEAUX ET ASSOCIES

Pixinguinha

Naquele tempo

Pixinguinha, flûte

FREMEAUX ET ASSOCIES

Pixinguinha

Carinhoso

Pixinguinha, flûte

FREMEAUX ET ASSOCIES

Pixinguinha

1 x 0

Pixinguinha, flûte

FREMEAUX ET ASSOCIES

Heitor Villa-Lobos

Chôros n°1 W 161 (Chôro tipico) - pour guitare

Laurindo Almeida, guitare

FREMEAUX ET ASSOCIES

Heitor Villa-Lobos

Suite populaire brésilienne W 020 : 2. Schottisch-chôro - pour guitare

Laurindo Almeida, guitare

FREMEAUX ET ASSOCIES

Heitor Villa-Lobos

O canto do cisne negro - arrangement pour violoncelle et harpe

Sandrine Chatron, harpe

Ophélie Gaillard, violoncelle

APARTE

Heitor Villa-Lobos

Chôros n°2 W 197 - pour flûte traversière et clarinette

Fernand Dufrene, flûte traversière

Maurice Cliquennois, clarinette

FREMEAUX ET ASSOCIES

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebê Suite n°1 W 140 : 2. Moreninha - pour piano

Arthur Rubinstein, piano

HIS MASTERS VOICE

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebê Suite n°1 W 140 : 6. A pobrezinha - pour piano

Arthur Rubinstein, piano

HIS MASTERS VOICE

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebê Suite n°1 W 140 : 7. O polichinelo - pour piano

Arthur Rubinstein, piano

HIS MASTERS VOICE

Heitor Villa-Lobos

Choros n°10 : Rasga o coracao

Choeur de l'orchestre symphonique d'État de São Paulo

Orchestre symphonique d'État de São Paulo

Direction : John Neschling

BIS

Darius Milhaud

Le boeuf sur le toit op 58 - arrangement pour piano à 4 mains

Duo Bensimhon, pianos

ATCRL

