Paname (1918-24) au rythme de Maurice Yvain, Damia, Satie et Ravel

Paname s'encanaille avec Mistinguett en chantant les bons mots d'Albert Willemetz et Maurice Yvain. Mais c'est au Boeuf sur le toit qu'il faut terminer la nuit avec Jean Cocteau et Erik Satie !

Programmation musicale

Avril 1919, théâtre du Châtelet. Ce soir là, Alfred Cortot joue le quatrième concerto de Beethoven. Est donné aussi Rédemption, de César Franck. C’est un concert de recueillement et de deuil… en hommage aux victimes du bombardement par l’artillerie allemande de l’église Saint-Gervais, le 29 mars 1918.

Une compositrice et cheffe d’orchestre âgée de 32 ans est présente au Châtelet, ce soir. Elle s’appelle Nadia Boulanger.

César Franck

Rédemption (introduction)

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Direction : Hervé Niquet

Raoul Pugno

Valse lente

Raoul Pugno, piano

Nadia Boulanger porte le deuil de sa petite soeur, la compositrice Lili Boulanger, qui est morte à l’âge de 24 ans, le 15 mars 1918, dix jours avant Claude Debussy. La jeune Lili, avait eu le temps de dicter à sa soeur aîné ce Pie Jesu.

Lili Boulanger

Pie Jesu

Janet Price, soprano

Hugh Bean et Trevor Connor, violons

John Cooling, alto

Alan Dalziel, violoncelle

Sidonie Goosens, harpe

Simon Preston, orgue

Francis Poulenc

Les Biches (rondeau)

Orchestre National de France

Direction : Charles Dutoit

Tout comme Nadia Boulanger, le compositeur Maurice Ravel se remet difficilement de la Der des Ders. Il s’est porté volontaire en mars 1916. L’armée l’a incorporé malgré sa petite taille et sa constitution frêle, et l’a envoyé sur le front comme conducteur d’un camion. Il a été témoin des horreurs de Verdun. Un an plus tard, sa mère bien aimée, Marie Ravel, décède. Le musicien dandy tombe malade. Son moral, sa condition physique, sont au plus bas.

Maurice Ravel

La Valse

Orchestre Les Siècles

Direction : François-Xavier Roth

A Paris, la vie a repris son cours. La chanson réaliste vit ses grandes heures, dans la rue, dans les cafés… Ce sont des femmes surtout, qui l’incarnent. Les plus illustres, les plus emblématiques de ces chanteuses se nomment Fréhel et Damia.

Des Moulins

La Valse des coups de pieds au...boum

Fréhel, chant

Pierre Larrieu

La Rue de la joie

Damia, chant

Pierre Larrieu

Hantise

Damia, chant

Leo Daniderff

La Chaine

Damia, chant

Dans les rues de Paris, ce qui attire l’oeil ce sont les affiches de music hall. Ces affiches séduisent le badaud, et l’entraînent jusqu’au Casino de Paris, au Palace ou au Moulin Rouge. Dans ces revues, se succèdent des attractions avec clowns et acrobates entre deux pas dansés et numéros de chant, c’est la course au divertissement, la promesse de l’ivresse, sans message ni intrigue, ce n’est pas le but recherché.

Aux Folies Bergères, le client est happé par les fantasmagoriques tableaux d’une jeune femme brune, aux jambes joliment galbées et aux grandes plumes attachées sur la tête : c’est Mistinguett.

Paul Lincke

La Marche des Folies Bergères

Orchestre des bals de l'Opéra

Direction : Auguste Bosc

José Padilla

Ca c'est Paris

Mistinguett, chant

Maurice Yvain

Une Femme qui passe

Mistinguett, chant

Orchestre One Step en duo avec André Randall

José Padilla

Valencia

Mistinguett, chant

Raoul Moretti

New Charleston

Miami Dance Orchestra

L’engouement pour le music-hall est tel que tout Paris se met à danser les pas à la mode : le one Step, le lindy hop, le tango, le shimmy, le charleston, le blackbottom, le java, le jitterbug… les couples chaloupent, des guingettes de Nogent au dancing des Champs-Elysées ; les ouvriers, les industriels, les rentiers et les artistes se trémoussent tous les jours, dimanche compris.

Maurice Yvain

Mon Homme

Sydney Bechett, saxophone soprano

Charlie Lewis, piano

Pierre Michelot, contrebasse

Kenny Clarke, batterie

Parmi tous les chansonniers qui font les succès de Mistinguett, il y a trois hommes en particulier : Jacques Charles, Albert Willemetz et Maurice Yvain…

Maurice Yvain

La Java

Mistinguett, chant

Maurice Yvain

Ta Bouche (ouverture - Petit amant)

André Messager

L'Amour masqué : j'ai deux amants Yvonne Printemps, chant

Sacha Guitry, voix

Orchestre sous la direction de Marcel Cariven

Les succès de Sacha Guitry et Yvonne Printemps, les opérettes de Maurice Yvain et Albert Willemetz, mais aussi celles de Reynaldo Hahn, comme Ciboulette, font salle comble dans les petits théâtres. Mais s’il existe UN lieu mondain, un lieu où se montrer à Paris, c’est au Boeuf sur le Toit.

Jean Wiener

I want to be happy

Jean Cocteau, voix

Jean Wiener, piano

Germaine Tailleferre

Arabesque

Davide Bandieri, clarinette

Guillaume Hesperger, piano

Eric Satie

Portrait de Socrate

Jean-Paul Fouchécourt, ténor

Ensemble Erwartung

Direction : Bernard Desgraupes

Jean Wiéner

Le Boeuf sur le toit

Wiener et Doucet, piano

Au Boeuf sur le Toit, autour du bar acajou surmonté de l’énigmatique tableau de Picabia « L’oeil cacodylate », on est à peu près certain de rencontrer des représentants des milieux littéraires, artistes et mondain de la capitale, faune très Rive Droite, faune un peu snob, mais sans pause et authentiquement exempte de tout conformisme, décrit l’historien Jacques Chastenet. Clément Doucet et Jean Wiéner, célèbre duo de pianistes, sont au clavier.

C’est quotidiennement au Boeuf sur le Toit que le groupe des Six a pignon sur rue, et le café a d’ailleurs pris le nom de la musique de Darius Milhaud créée au Théâtre des Champs Elysées en 1920.

Darius Milhaud

Cinéma Fantaisie op.58 b / d'après la musique de ballet "Le Boeuf sur le toit op.58"

Renaud Capuçon, violon

Philharmonie de Chambre Allemande de Brême

Direction : Daniel Harding

Groupe des six

Les Mariés de la Tour Eiffel

Orchestre National de l'ORTF

Direction : Darius Milhaud

Arthur Honegger

Pacific 231

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

Le groupe des Six nourrit une immense admiration pour Igor Stravinsky, "ce soleil qui les aveugle", comme le dit Francis Poulenc. Le maître russe vit alors sur la côte basque, voyage à l’international, et se rend de temps en temps à Paris, notamment à l’Opéra Garnier où il crée Renard et Mavra en 1922. Cette représentation est loin d’être un succès, et même pire, c’est un échec sans scandale. Le temps du Sacre est bien révolu.

Au début des années 20, c’est surtout son Octuor qui fait date : il est exécuté en public pour la première fois à l’Opéra de Paris, sous la direction du compositeur russe, lors d’un concert organisé par Serge Koussevitzky.

Igor Stravinsky

Octuor (finale)

Sinfonietta de Londres

Direction : Esa Pekka Salonen

L’autre influence de ces années 20 sur la jeune génération, est celle d’Erik Satie, qu’ils surnomment affectueusement leur « bon maître ». La musique du « bon maître » était fréquemment jouée avec avec celle de ces « nouveaux jeunes », comme en témoigne par exemple ce concert du 21 février 1920, un mois après le baptême des Six. Au programme, le « Boeuf sur le Toit » de Darius Milhaud, les « Trois petites pièces montées » de Satie récemment composées, les « Cocardes » de Poulenc et « Adieu, New York » de Georges Auric.

Eric Satie

Morceaux en forme de poire

Aldo Ciccolini, piano

Eric Satie

Musique d'ameublement : tapisserie en fer forgé

Ensemble Ars Nova

Direction : Marius Constant

Alors qu’il séjourne dans le pays du Vivarais, Maurice Ravel apprend la nouvelle de sa nomination à la croix de chevalier de la Légion d’honneur. Le compositeur ne prend même pas la peine de répondre. Il assure à une amie qu’il n’a rien sollicité, qu’il est interloqué. Quel fonctionnaire, quel politicien a pu imaginer l’honorer par cette distinction ? Rares étaient les combattants à l’avoir reçu.

Maurice Ravel en quête de tranquillité s'installe en janvier 1921 à Monfort-l’Amaury à 45km de Paris.

Fini les errances d’un lieu à l’autre, fini la frénésie parisienne, il a ici un potager orné de quatre tilleuls et d’un verger attenant. Il peut replonger dans son enfance et ses sortilèges, peupler son intérieur de boîtes à musique et de jouets à ressort ...

Maurice Ravel

Sonate pour violon et violoncelle (allegro)

Raphael Oleg, violon

Sonia Wieder Atherton, violoncelle

Maurice Ravel

Tzigane

Ida Haendel, violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction : Karel Ancerl

Erik Satie lui, se retire définitivement du monde… Il vient d’essuyer un échec retentissant avec la musique d’un film muet, « Entr’acte », 20 minutes d’un court-métrage réalisé par René Clair. Il est projeté le 4 décembre 1924 durant l’entracte de Relâche, ballet dadaïste de Jean Börlin et Francis Picabia au Théâtre des Champs Elysées, donné par les Ballets Suédois. Spectacle insolent, anticonformiste et « Satie-rik » - un jeu de mot qu’affectionne alors Picabia.

La partition de Satie est répétitive, proche de ses musiques d’ameublement… La critique tire à boulets rouges sur lui. Après ce dernier baroud d’honneur, l’artiste tombe malade, il est rapidement hospitalisé, il n’est plus que l’ombre de lui-même.

Erik Satie

Relâche (Danse de la brouette)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

Bibliographie

"Les Forêts de Ravel", Michel Bernard, éd. La Table Ronde

"Ravel", Jean Echenoz, les Editions de Minuit

"Ravel", Sylvain Ledda, éd. Folio biographies

"Les dessous lesbiens de la chanson", Lea Lootgieter et Pauline Paris, éd. iXe

"The musical work of Nadia Boulanger", Jeanice Brooks, éd. Cambridge

"Gershwin", Franck Medioni, éd. Folio biographies

"Aaron Copland, the Life and Work of an Uncommon Man", Howard Pollack, ed. Henry Holt & Company, New York

"Music Musique, French and American Piano Composition in the Jazz Age", Barbara Meister, Indiana University Press

"Mistinguett, la reine des Années folles", Elizabeth Coquart et Philippe Huet, éd. Albin Michel

"Igor Stravinsky", Michel Philippot, éd. Seghers

"Winnaretta Singer-Polignac, princesse, mécène et musicien", Sylvia Kahan, Les Presses du Réel

"Erik Satie", Bruno Giner, éd. Bleu Nuit