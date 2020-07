New York (1924-25) : du bleu rhapsodique de Gershwin au bleu roi de Smack !

Nous sommes entre février 1924 et octobre 1925, entre la création de la Rhapsodie in Blue par George Gershwin, et les dernières soirées au Roseland Ballroom de l’orchestre de Fletcher Henderson avec Louis Armstrong.

Programmation musicale

New York, 1924. George Gershwin est balloté par le roulis régulier d’un train, l’esprit occupé par l’écriture d’un concerto de jazz pour Paul Whiteman. Gershwin avait laissé cette commande de côté… mais un article dans le journal le New York Tribune datant du 4 janvier 1924, vient lui mettre un coup de pression. Titre de l’article : « Nomination des juges de Whiteman », sous-titre : « le comité décidera de ce qu’est la musique américaine’, lors du concert de Paul Whiteman, au Aeolian Hall, le mardi 12 février”. L’article du New York Times précise que George Gershwin travaille à un concerto de jazz… ».

George Gershwin

Rhapsody in blue

George Gershwin, piano

CD Nonesuch

Paul Whiteman, l’organisateur de ce concert hors norme au Aeolian Hall, est la nouvelle vedette des disques Victor, recruté avec son orchestre pour ambiancer le très chic Palais Royal à New York.

Pour Whiteman, il s'agit de hisser la musique américaine à la hauteur des compositions venues d’Europe tout en s’appropriant le jazz, « cette énergie emmagasinée en Amérique », comme dit Gershwin. Whiteman est enthousiaste, à une semaine du concert : « je sentais que George pouvait m’écrire la chose dont j’avais besoin. Quelque chose qui démontrerait que le jazz avait progressé. Quelque chose qui exprimerait ce que je cherchais à mettre en lumière. »

Jimmie Johnson / Cecil Mack

Charleston

Paul Whiteman & his orchestra

CD Rhino Records

Peu de temps avant le concert de Whiteman au Aeolian Hall, a lieu, à quelques rues de là, dans le prestigieux Carnegie Hall, le 31 janvier 1924, la création américaine du Sacre du Printemps de Stravinsky, dirigé par Pierre Monteux à la tête de l’orchestre symphonique de Boston.

Le public new-yorkais s’était préparé au pire, écrit le New York Times, parce qu’il avait eu les échos de la création mondiale au Théâtre des Champs-Elysées, dix ans plus tôt, et qu’il s’attendait à une musique laide et effrayante. Or ce concert est un immense succès et la critique est enthousiaste. Comme l’écrit Olin Downes dans l’édition du New York Times le lendemain, le Sacre est traversée d’une énergie primitive et parfois vertigineuse…

Igor Stravinsky

Le Sacre du printemps (Adoration de la terre)

Orchestre Symphonique de San Francisco

Direction : Pierre Monteux

CD Sony Classical

T.W. Wakker / J. Trent

Whiteman stomp

Paul Whiteman & his orchestra

CD EPM Records

George Georgshwin / Ira Gershwin

Oh lady be good

Paul Whiteman & his orchestra

Vinyle Grammophone

Original Dixieland Jazz Band

Livery Stable Blues

Original Dixieland Jazz Band

CD RCA

Original Dixieland Jazz Band

Livery Stable Blues

Fletcher Henderson

CD Goodfellas

John Schoenberger / Richard Coburn

Whispering

Paul Whiteman & his orchestra

CD EPM Records

La Rhapsodie in blue est une oeuvre est devenue l’oeuvre emblématique de ces « Roarings Twenties » . George Gershwin explique sa démarche ainsi, le cite : « j’ai essayé de composer un kaléidoscope musical de l’Amérique, avec son grand mélange de races, notre incomparable vivacité, notre blues, notre folie urbaine. Dans la Rhapsodie, j’ai voulu exprimer notre mode de vie, le tempo de notre quotidien, avec sa vitesse, son chaos, sa vitalité. » Le retentissement est immense.

Ainsi le critique du New York World, Deems Taylor, estime que la Rhapsody in Blue est un peu "crue, mais donne à entendre quelque chose de nouveau, qui n’a pas été dit jusque là en musique’. Il conclut : Gershwin ‘pourrait bien sortir le jazz de la cuisine’. Précisément, aux yeux d’un public blanc, le jazz est alors en cuisine, en arrière-salle. Faut-il souligner qu’aucun musicien noir n’est invité à défendre le jazz sur la scène de l’Aeolian Hall ?

George Gershwin

Rhapsody in blue

George Gershwin, piano

Columbia Jazz Band

CD Sony Classical

Quel rapport Paul Whiteman entretient-il avec les formidables orchestres noirs qu’il connaît d’ailleurs bien ?

Eubie Blake

Shuffle along : I’m just wild about Harry

Hughes Pollard & his orchestra

CD Bear Family Records

Eubie Blake

Shuffle along : I’m just wild about Harry

Paragon Ragtime orchestra

Direction : Rick Benjamin

CD New World Orchestra

Eubie Blake / Will Vodery

Shuffle along : ouverture

Paragon Ragtime orchestra

Direction : Rick Benjamin

CD New World Orchestra

James Reese Europe

Castle walk

Europe’s Society Orchestra

Direction : James Reese Europe

CD Frémeaux & Associés

James Reese Europe

Castle walk

Paragon Ragtime orchestra

Direction : Rick Benjamin

CD New World Orchestra

Louis Armstrong s’est marié avec la pianiste Lil Hardin le 5 février 1924, soit une semaine avant le fameux concert de Paul Whiteman et George Gershwin… la pianiste a encouragé son mari à quitter l’orchestre de Joe Oliver, à devenir soliste, elle lui fait travailler son déchiffrage, développe ses connaissances harmoniques, et elle finance le voyage jusqu’à New York, où son mari rejoint l’orchestre de Fletcher Henderson en octobre 1924.

Charlie Davis

Copenhagen

Fletcher Henderson & his orchestra

CD Universal Music

Kahn Gus / Jones

I’ll see you im my dreams

Louis Armstrong, trompette

Fletcher Henderson, piano

Fletcher Henderson & his orchestra

CD Timeless

A. Short / J. Mont

Popular street blues

Louis Armstrong, trompette

Fletcher Henderson, piano

Fletcher Henderson & his orchestra

CD Timeless

Fletcher Henderson, surnommé Smack, a été recruté au Roseland Ballroom, un nouveau lieu de divertissement et de danse, construit récemment au croisement de Broadway et de la 51e rue, dans le Theater District, le quartier des théâtres, à mi-chemin entre Carnegie Hall et l’Aeolian Hall. Le dancing est réservé à un public blanc, mais le « hot jazz » suscite un tel engouement qu’un orchestre noir est embauché, celui de Fletcher Henderson.

Dave Leader / M. Coleman / Harry Eller

Money blues

Louis Armstrong, trompette

Fletcher Henderson, piano

Elmer Chambers, trompette

Charlie Green, trombone

Buster Bailey, clarinette

Kaiser Marshall, batterie

CD Timeless

Rodemich/Conley/Redman

Shangai shuffle

Louis Armstrong, trompette

Fletcher Henderson, piano

Fletcher Henderson & his orchestra

CD Timeless

Louis Armstrong arrive dans un orchestre un peu trop collet monté à son goût. L’accueil est glacial. Smack avait des airs de Norvégien dans son strict complet gris-fer, raconte Armstrong. Il lui désigne son pupitre, la répétition commence, tous les musiciens regardent le nouveau-venu du coin de l’oeil, Armstrong joue sa partie… et alors que le morceau indique un diminuendo, du fortissimo jusqu’à une nuance pianissimo, le chef interrompt l’orchestre et interpelle son nouveau trompettiste : “Louis, tu n’as pas suivi l’arrangement écrit sur la partition ! que fais-tu de l’indication pianissimo ? » Et Armstrong répond avec une fausse ingénuité : « oh, i thought that meant pound plenty ! », je croyais que ça voulait dire d’y aller à fond ! on pourrait traduire aussi, en reprenant le jeu de mot sur le double p : je croyais qu’il fallait jouer à plein poumons ! L’orchestre se détend, Armstrong a mis ses confrères dans sa poche…

Louis Armstrong / Don Redman

Sugar foot stomp

Fletcher Henderson & his orchestra

CD BBC

Bloom / Costello

Carolina Stomp

Louis Armstrong, trompette

Fletcher Henderson, piano

Fletcher Henderson & his orchestra

CD Timeless

Duke Ellington passe régulièrement écouter le band Fletcher Henderson et témoigne : « Quand l’orchestre de Smack a commencé à jouer en ville avec Louis dans ses rangs, personne n’avait jamais rien entendu de pareil. Il n’y a pas de mots pour décrire le choc qu’ils produisaient. Et Louis, comme n’importe quel autre musicien, trimballait son instrument avec lui, faisait le boeuf, jouait dans tous les endroits où il allait. Dans la rue, tout le monde parlait de lui. »

Paul Whiteman vient lui aussi écouter le band et il en conclut que s’il avait été blanc de peau, il aurait été millionnaire !

George Gershwin

Concerto pour piano en fa majeur

Garrick Ohlsson, piano

Orchestre Philharmonique de San Francisco

Direction : Michael Tilson-Thomas

CD Sony Classical

Le 3 décembre 1925, le Carnegie Hall fait salle comble. Le public se presse, pour entendre le Concerto en Fa de George Gershwin. Glazounov est présent ce soir-là, dans la salle. Le jeune musicien américain autodidacte est très content de rencontrer Galzounov, il se cherche un maître et demande à étudier l’orchestration avec lui.

T.W. Wakker / J. Trent

Whiteman stomp

Fletcher Henderson, piano

Fletcher Henderson & his orchestra

CD Master of Jazz

Louis Armstrong

Potato head blues

Louis Armstrong, cornet

Johnny Dodds, clarinette

Johnny Saint-Cyr, piano

CD Columbia

Novembre 1925, Armstrong quitte l’orchestre de Henderson, il veut retourner à Chicago, où sa femme Lil Hardin dirige l’orchestre des Dreamland Syncopators…

Andy Razaf / Fats Waller

Alligator crawl

Louis Armstrong, cornet

Johnny Dodds, clarinette

Johnny Saint-Cyr, piano

CD Columbia

Lil Armstrong

Struttin’with some barbecue

Louis Armstrong, cornet

Johnny Dodds, clarinette

Johnny Saint-Cyr, piano

CD Columbia

D’où provient le jazz le plus innovant du moment ? Est-ce de la maison de Lil et Louis Armstrong à Chicago avec les Hot Five et Hot Seven, est-ce dans le Roseland Ballroom à New York avec Fletcher Henderson, du Royal Palace avec Paul Whiteman, des salles de théâtre où George Gershwin est à l’affiche ? Ou encore dans ce duo de Louis Armstrong avec le pianiste Earl Hines… ?

King Oliver

Weather bird

Louis Armstrong, trompette

Earl Hines, piano

CD Frémeaux et Associés

