New York (1918-1923)

Le premier épisode de la série "Années 20, musiques folles" parcourt les quartiers de New York de 1918 à 1923, du Carnegie Hall au rent parties de Harlem en passant par Tin Pan Alley, à travers le regard des pianistes Sergueï Rachmaninov, James P. Johnson et George Gershwin.

Programmation musicale

Clarence Williams

Cake walking babies from home

Clarence Williams' Bleue Five

CD Rhino Records

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n°3

Serge Rachmaninov, piano

Orchestre de Philadelphie

Direction : Eugène Ormandy

CD RCA

John Smith

The Star-spangled banner

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction : Igor Stravinsky

CD DGG

John Smith

The Star-spangled banner

Arrangement de Serge Rachmaninov

Vladimir Ashkenazy, piano

CD DECCA

Tomaso Antonio Vitali

Chaconne pour violon et orgue en sol mineur

Jasha Heifetz, violon

Richard Ellsasser, orgue

CD RCA

Serge Prokofiev

Sonate nº2 en ré mineur op.14 (Andante)

Mikhail Pletnev, piano

CD DGG

Serge Rachmaninov

Prélude en ut dièse mineur opus 3 n°2

Boris Berezovsky, piano

CD Mirare

Giuseppe VerdiLa Forza del destino : Pace pace mio dio (Acte 4, air de Leonora)

Rosa Ponselle, soprano

Orchestre sous la direction de Rosario Bourdon

CD Naxos

Giuseppe Verdi

La Forza del destino : Solenne in quest'ora (Acte III)

Enrico Caruso, ténor

Orchestre et direction non identifié

CD Pearl

Serge Rachmaninov

Prélude en fa dièse mineur op.23 n°1

Boris Berezovsky, piano

CD Mirare

Serge Rachmaninov

Russian Rag

Jim Europe, piano

CD Saga

James P. Johnson

You've got to be modernistic

James P. Johnson, piano

CD Saga

Eubie Blake

Charleston rag

Eubie Blake, piano

33T CBS

James P. Johnson

Harlem strut

James P. Johnson, piano

CD Chant du Monde

Robins Everett

Hard luck blues

Robins Everett, piano

CD Chant du Monde

Willie Smith "The Lion"

Echoes of spring

Willie Smith "The Lion" & his Cubs

CD Rhino Records

Fats Waller

Handful of keys

Fats Waller, piano

33T RCA

Fats Waller

Blue Black Bottom

Fats Waller, piano

33T RCA

Edythe Baker

Blooie Blooie

Edythe Baker, piano

CD Chant du Monde

Fats Waller

Ain't misbehavin

Bill Bojangles Robinson

CD Saga

Jerome Kern

Sunny

Interprètes non identifiés

CD Pearl

George Gershwin

The Real american folk song

Ella Fitzgerald, voix

Orchestre sous la direction de Nelson Riddle

CD Verve

George Gershwin

Swanee

George Gershwin, piano

CD Nonesuch

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 en ut mineur op.18 (Moderato)

Orchestre de Philadelphie

Serge Rachmaninov, piano

Direction : Leopold Stokowski

33T RCA

George Gershwin

Rhapsodie in blue

George Gershwin, piano

CD Nonesuch

à réécouter dossier Qui était Duke Ellington ?

Bibliographie

« Réflexions et souvenirs », Sergueï Rachmaninov, Buchet-Chastel

« Sergei Rachmaninoff, A Lifetime in Music », Sergei Bertensson, Muriwai Books

« Les grands violonistes du XXe siècle », Jean-Michel Molkhou, Buchet-Chastel

« Sergei Prokofiev : Autobiography, Articles, Reminiscences », University Press of the Pacific, Hawaï

« Le jazz dans tous ses états », Franck Bergerot, Larousse

« L’histoire du jazz, le premier jazz, des origines à 1930 », Gunther Schuller, PUF

« Ecoutez-moi ça : l’histoire du jazz racontée par ceux qui l’ont faite », Buchet-Chastel

« George Gershwin », Franck Médioni, Folio biographies

Archives du New York Times, du Metropolitan Opera et de Carnegie Hall