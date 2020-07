De l'alignement des planètes londoniennes au mirage berlinois de Mahagonny

Traversée de l’Europe à toute vapeur, des roaring twenties à Londres aux Goldene Jahre à Berlin en faisant un détour par Athènes, Vienne, et Salzbourg.

Septembre 1918, Londres. Gustav Holst enseigne alors à l’école pour filles de Saint-Paul, dans le quartier populaire de la capitale, à Hammersmith. Le compositeur cherche a composé depuis le début de la guerre une succession de 7 tableaux : Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il cherche à présent un orchestre et un public pour jouer sa grande composition, basée sur une tocade pour l’astrologie.

En attendant que cette oeuvre soit créée, Holst veut participer à l’effort de guerre et se porte volontaire pour rejoindre la section musicale du département d'éducation du Young Men’s Christian Association (YMCA), qui cherche des candidats pour travailler avec les troupes britanniques stationnées en Europe et attendant la démobilisation. La candidature de G. Holst est retenue et il part pour la base du YMCA à Thessalonique, en Grèce.

Gustav Holst

Les Planètes (Jupiter - Neptune)

London Royal Philharmonic Orchestra

Direction : Mike Batt

à réécouter émission La tribune des critiques de disques Les Planètes, de Holst

P. Vaindirlis

Fionas Tha Gino

George Katsaros, chant

Meneleos Michailidis

Ksisou Gero

Antonis Dalgas, chant

Ivor Novello

Keep the Home Fires Burning

Steven Isserlis, violoncelle

Connie Shih, piano

Gustav Holst

Sing me the Men op.43 n°2

Chœur de Chambre du Conservatoire de Birmingham

Nicholas Morris, orgue

Direction : Paul Spicer

Kurt Weill

Symphonie n°1 (extrait)

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Direction : Marin Alsop

Berlin. S’il fallait définir d’un mot la culture berlinoise des années 20 ce serait la modernité. Les avant-gardisme, le surréalisme, le dadaïsme, prospèrent. La culture de masse triomphe également. Berlin compte pas moins de 40 théâtres.

Le grand metteur en scène Max Reinhardt a ouvert une école d’art dramatique au Deutsches Theater, dans lequel beaucoup de jeunes talents font leurs premières armes, comme Ernst Lubitsch.

C’est devant Max Reinhardt que la jeune Marlene Dietrich se présente. Elle aurait voulu être violoniste soliste, elle préfère finalement être comédienne, et présente en audition au Deutsches Theater un extrait du poème de Hugo von Hofmannsthal, “Der Tor und der Tod”, le fou et la mort. Ce serait Max Reinhardt lui-même qui l’aurait recalé...

Paul Hindemith

Sabinchen (Mässig schnell)

Jeannette Oswald, soprano

Chœur et Orchestre de la Staatoperette de Dresde

Direction : Ernst Theis

A Berlin, la vie de concert est brillante.

Paul Hindemith

Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Carl Maria von Weber (Andantino)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Wilhelm Furtwängler

Kurt Weill

Royal Palace (Ballet – Film)

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction : Andrew Davis

Le jeune Kurt Weill débarque de Dessau en 1918. Fils d’un chantre de la synagogue locale, il fait partie de cette multitude de jeunes artistes et intellectuels qui, à la fin de la 1ère guerre mondiale, rejoignent la métropole culturelle berlinoise. Kurt Weill s’inscrit au Conservatoire de Berlin, et suit les cours de composition de Ferruccio Busoni.

Ferruccio Busoni

Doktor Faust : Ihr Männer und Frauen lasst euch sagen (scène finale)

Richard Lewis, ténor

Ambrosian Singers

Chœur et Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Adrian Boult

Busoni est un ardent défenseur du lyrique. Selon lui, cette forme musicale souffre d'un manque de considération par rapport au symphonique. Pour Busoni, l’opéra est la forme universelle conduisant à la musique la plus pure et la plus absolue, dont l’idéal demeure les ouvrages de Mozart et en particulier la flûte enchantée. La vie musicale berlinoise va embrasser ce nouvel idéal. Mais Busoni n’a pas le temps de voir triompher cette nouvelle esthétique, cette Neue Musik : son opéra Doktor Faust est créé à Dresde, le 21 mai 1925, à titre posthume.

Mais l’ouvrage qui ébranle les certitudes musicales berlinoises, c’est surtout Wozzeck, d’Alban Berg, donné le 14 décembre 1925 au StaatsOper. La création de cet opéra est laborieuse.

Alban Berg

Wozzeck, suite pour orchestre : Ringel ringel rosenkranz (Acte III Sc 4 et 5)

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Gerd Albrecht

La période est faste pour l'art lyrique. Quelques 40 opéras voient le jour en 1926, 43 l’année suivante et même 60 en 1928. Au cours de cette période, les subventions nationales et municipales atteignent un niveau inégalé. Partout en Europe de l’Est, l’opéra prospère : le Nez de Chostakovtich est créé à Leningrad, La Petite Renarde rusée et de L’Affaire Makropoulos de Leos Janacek à Brno...

Alban Berg

Wozzeck : Tanzt Alle ; tanzt nur zu (Acte III, scène 3)

Edwina Eustis, contralto

Mark Harrell, baryton

Orchestre Philharmonique de New York

High School of Music and Art Chorus

Chœur de la Schola Cantorum

Direction : Dimitri Mitropoulos

L’ouvrage lyrique qui va marquer au fer rouge ces années berlinoises, c’est Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny, signé Kurt Weill et Bertold Brecht.

Mais la création de cet opéra suscitera de violentes réactions. Une grande partie des commentaires est consacrée au contenu du livret et à ses implications politiques. La radicalité de la forme, le jeu constant entre les références à la tradition opératique et la parodie, trouble les esprits.

Kurt Weill

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny : Wir wohnen in den Städten (Acte I)

Peter Markwort, ténor

Horst Gunter, baryton

Chœur du NDR de Hambourg

Orchestre sous la direction de Wilhelm Bruckner-Ruggberg

Ernst Krenek

Jonny spielt auf : einleitung

Chœur de l’Opéra de Leipzig

Ensemble Chinchilla

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Lothar Zagrosek

En 1927, le saxophoniste noir Jonny est le héros de l’opéra d’Ernst Krenek “Jonny spielt auf” : c’est une musique inspirée du jazz mais écrite par un Allemand, le personnage de Jonny est noir de peau, mais incarné par un acteur blanc grimé en blackface. L'opéra connaît un très grand succès lors de sa création et connaîtra plus de 400 représentations sur 70 scènes d'Allemagne jusqu’en 1930

Ernst Krenek

Jonny spielt auf : oh, das ist mein Jonny !

Chœur de l’Opéra de Leipzig

Ensemble Chinchilla

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction : Lothar Zagrosek

En 1926, Joséphine Baker fait souffler sur Berlin un autre vent, une vitalité sensuelle. Celle qui a imposé une nouvelle esthétique à Paris, suscite à Berlin des réactions de haine ou d’admiration en concentrant sur elle tous les enjeux du débat sur la culture afro américaine et du jazz et sa féminité exacerbe d’autant plus les tensions.

Peter Kreuder

Sag bein abschied leise servus

Josephine Baker, chant

Orchestre sous la direction de Jo Bouillon

Frederick Hollander/ Reg Connelly

Nimm dich in acht vor blonden Frauen

Marlène Dietrich, chant

Weintraub Syncopators

Marlène Dietrich est Lola-Lola dans le cabaret l’Ange Bleu, qui donne son nom au film de Josef von Sternberg. La chanteuse est accompagnée d’un bigband berlinois, les Weintraub Syncopators, dirigés du piano par Friedrich Hollaender.

Mischa Spoliansy

Es liegt in der luft

Marlène Dietrich, chant

Frederick Hollander/ Reg Connelly

_Ich bin von kopf bis fuss auf Liebe eingestell_t

Marlène Dietrich, chant

Weintraub Syncopators

Frederick Hollander/ Reg Connelly

This evening children

Marlène Dietrich, chant

Weintraub Syncopators

Kurt Weill

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny : Sie soll sein wie ein Netz (acte I)

Peter Markwort, ténor

Horst Gunter, baryton

Chœur du NDR de Hambourg

Orchestre sous la direction de Wilhelm Bruckner-Ruggberg

Kurt Weill

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny : Wir wohnen in den Städten (Acte I)

Peter Markwort, ténor

Horst Gunter, baryton

Chœur du NDR de Hambourg

Orchestre sous la direction de Wilhelm Bruckner-Ruggberg

Vienne et sa nouvelle école. Schönberg, Berg et Webern, trois compositeurs qui font table rase de la musique classique tonale.

Arnold Schoenberg

Moses und Aron : Feierlich (Acte II, scène 3)

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction : Pierre Boulez

La montée du nazisme durant la fin des années 20 conduira tous ces artistes à s'exiler ...

Bibliographie