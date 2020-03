Une enfance en Orient (1/8)

Premier épisode de notre série consacrée à l'écrivain et philosophe André Tubeuf. Lionel Esparza l'avait rencontré en 2016. Il revient sur son enfance en Turquie et ses premiers émois musicaux.

Programmation musicale

Edvard Grieg

Peer Gynt : La chanson de Solveig

Ninon Vallin, soprano

Album : Chansons et mélodies célèbres

MUSIC MEMORIA, 1991

Yvonne Printemps

Je t'aime Ô Paris

Album : Paris je taime

PHARAON

Rina Ketty

Sombreros et mantilles

Album : Rina Ketty : succès et raretés ! 1936 à 1939

CHANSOPHONE, 1993

Aristide Bruant

Auprès de ma blonde

Album : 14-18, les chansons d'alors

PARLOPHONE, 2014

Anton Dvorak

Humoresque en sol bémol Maj

Arthur Grumiaux, violon

Istvan Hajdu, piano

Album : Arthur Grumieux, bis célèbres

PHILIPS, 1995

Georg Friedrich Haendel

Messie : "For unto us a child is born", "Worthy is the lamb"

Orchestre baroque Anglais

Choeur Monteverdi

Direction, John Eliot Gardiner

Album : Le Messie

PHILIPS, 1983

Emission diffusée le 10 juillet 2016