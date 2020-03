Rencontres avec des artistes remarquables (7/8)

André Tubeuf nous raconte ses plus belles rencontres. Il se souvient avec émotion de l’humanité et de la sensibilité de Régine Crespin, de l’énergie destructrice d’Harnoncourt, des centaines de lettres échangées avec Lotte Lehmann, de la majesté d’Hans Hotter et de la présence douce de Rubinstein.

André Tubeuf, © S.Barsacq