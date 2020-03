Le passeur (8/8)

On attendait de trimestre en trimestre le nouveau disque de Fischer-Dieskau et Schwarzkopf et le nouveau pan de répertoire qu’ils allaient nous révéler en étant sûr que cela allait être fait intelligemment en tant que musicien et avec un sens de la responsabilité de l’interprète, vis-à-vis de l’oeuvre d’une part mais également de l’auditeur.

André Tubeuf