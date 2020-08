Isaac Stern : Que dire avec son violon après-guerre ? (4ème épisode)

Dans ce quatrième chapitre, retrouvons Isaac Stern dans les années d’après-guerre, des années cruciales dans la vie du violoniste. Il rencontre le violoncelliste Pablo Casals et Vera, sa future épouse…

Pablo Casals a eu une énorme influence sur nous tous. C’est inexplicable, mais on peut dire qu’il pouvait vous montrer un mur, et derrière ce mur il y avait un jardin, dont il ouvrait la porte, et nous montrait les plus grandes compositions de fleurs qu’on pouvait imaginer, des parfums…Il nous a montré toutes les possibilités de la beauté dans la musique…

Isaac Stern prend position lorsque Wilhelm Furtwängler est sollicité pour diriger l’Orchestre de Chicago. Mieux, il rencontre le mythique Pablo Casals, immense violoncelliste et résistant politique. Isaac change, s’ouvre. Sa musique devient plus profonde, plus généreuse. Il redécouvre sa passion pour la musique de chambre et tombe amoureux de Vera…

Archives INA

Isaac Stern

Trois jours avec…Isaac Stern, par Micheline Banzet (1963)

Entretien avec Isaac Stern par Claude Samuel et Sylvie de Nussac (1977)

Opus : Isaac Stern a 70 ans, par Anne Marie Réby, (1990)

Papier à musique, par Alain Pâris (2000)

Eugène Istomin

Mémoire Retrouvée, par Myriam Soumagnac (1996)

Les Imaginaires, par Jean-Michel Damian (1994)

