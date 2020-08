Isaac Stern : Les Notes pour le dire (1er épisode)

Dans ce premier épisode de la série « Allo monsieur Isaac Stern ! », Emmanuelle Franc retrace l’enfance d’Isaac Stern, et nous invite à suivre les premiers pas du violoniste à San Francisco, où ses parents ont émigré en 1921 …

J’aurais toujours une liaison avec le peuple, la langue, et les traditions russes. C’est naturel, c’est dans le sang, dans l’éducation, parce que mes parents sont nés et ont été éduqués en Russie. J’ai appris les chansons, la langue, je le parle aujourd’hui encore moins bien que le français, mais avec audace, et sans peur

Cette série commence par un coup de fil ici-bas sur terre avec Isaac Stern tout là-haut dans le ciel. La « grande gueule » du violon était en effet virtuose de deux instruments : le violon et le téléphone.

Ce premier épisode retrace son enfance, l’arrivée de la famille Stern de Kreminietz à San Francisco en 1921. Les débuts d’Isaac Stern au violon pour faire comme son petit voisin, la naissance d’un talent, et le dévouement de ses parents pour leur fils, bien qu’il ne soit pas et n’ait jamais été un enfant prodige. Ses professeurs tous issus de la Mitteleuropa, la musique de chambre comme terreau et l’Amérique comme racine.

Archives Isaac Stern INA

Trois jours avec…Isaac Stern, par Micheline Banzet (1963)

Radioscopie, par Jacques Chancel (1970)

Entretien avec Isaac Stern par Claude Samuel et Sylvie de Nussac (1977)

Musicomania par Alain Pâris et Françoise Malettra (1990)

Opus : Isaac Stern a 70 ans, par Anne Marie Réby, (1990)

Papier à musique, par Alain Pâris (2000)

Programmation musicale

Franz SchubertTrio en Si bémol Maj op 99 D 898 : Rondo

Eugene Istomin, piano

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Sony SM3K 46425

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon n°1 en sol min BWV 1001 : 4. Presto

Isaac Stern, violon

Ina IMV 054/1

Nicolas Rimski-Korsakov

La demoiselle des neiges : Arioso de Snegourotchka (Acte III)

Lydia Lipkovskaya, soprano

Nimbus, NI 7865

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°4 en Si bémol Maj op 60 : 3. Allegro vivace

Orchestre symphonique de la NBC de New-York, dir. Arturo Toscanini

RCA 88985376042-03

Ernest Bloch

Concerto grosso n°2 B 82: 3. Allegro

Janos Balkanyi, violon

Michael Salm, violon

Conrad Zwicky, alto

Daniel Pezzotti, violoncelle

Migros Genossensch Bund MGBCD6157

Edouard Lalo

Symphonie espagnole en ré min op 21 : Andante - Rondo

Isaac Stern, violon

Orchestre de Philadelphie, dir. Eugene Ormandy

Praga PRD/DSD350094

Serge Prokofiev

Sonate en Ut Maj op 56 : Allegro

Louis Persinger, violon

Stradivari Records SLP 1001

Antonín Dvořák

Danse slave en sol min op 46 n°8 B 83 n°8

Yehudi Menuhin, violon

Hubert Giesen, piano

Sony Classical 88875198542-6

Rudy Vallée and His Connecticut Yankees

You're Just a Lover 78 T La voix de son maître E.G. 2386

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon n° 1 en la mineur BWV 1041

Naoum Blinder, violon

Orchestre symphonique de San Francisco, dir. Pierre Monteux

(Enreg non commercialisé 1950)

Jimmy Van Heusen

Yah-ta-ta, yah-ta-ta (talk, talk, talk)

Judy Garland et Bing Crosby, chant

JSP Records JSP94247

Ludwig Van Beethoven

32 variations en ut min sur un thème original WoO 80

Serge Rachmaninov, piano

Pearl Gemm CD 9457

Richard Wagner

Lohengrin WWV 75:EuchLüften die meinKlagen (Acte II Sc 2) Elsa

Lotte Lehmann, soprano

Orchestre de l'opéra allemand de Berlin, dir. Frieder Weissmann

EMI 7640082