Isaac Stern : Les années d’abondance de rêves (5ème épisode)

Dans les années 50, Isaac Stern enchaine les concerts et s’engage dans une vaste aventure discographique avec les maestros Eugène Ormandy, George Szell et son grand ami Leonard Bernstein. Devenu très populaire, Isaac Stern fait une tournée en URSS, et en 1956, il donne son 1er concert à Moscou…

Personne ne sait jouer comme toi et personne ne sait jouer cette pièce comme toi...

"Isaac, mon Isaac,

Quoi qu’il arrive ce soir, bon, mauvais, ou catastrophique je veux que tu saches à quel point je chérirai toujours ton travail sur notre "sérénade". Personne ne sait jouer comme toi et personne ne sait jouer cette pièce comme toi. J’ai une dette éternelle envers toi et en plus, de toute façon, je t’aime.

Merci de tout cœur"

Lettre de Leonard Bernstein à Isaac Stern, 12 septembre 1954

Aux côtés de Pablo Casals, avec la complicité d’Eugène Istomin et de Leonard Rose, naît l’idée de fonder un trio, mais c’est un peu tôt encore... Mais Isaac est rattrapé par son succès, il s’engage dans une vaste aventure discographique avec Eugène Ormandy, George Szell et son grand ami Leonard Bernstein. Il devient immensément populaire. Et puis un rêve se concrétise, revenir en Russie. Il fait une tournée en URSS. Le voilà ambassadeur culturel.

Archives INA

Isaac Stern

Trois jours avec…Isaac Stern, par Micheline Banzet (1963)

Radioscopie, par Jacques Chancel (1970)

Entretien avec Isaac Stern par Claude Samuel et Sylvie de Nussac (1977)

Musicomania par Alain Pâris et Françoise Malettra (1990)

Opus : Isaac Stern a 70 ans, par Anne Marie Réby, (1990)

Papier à musique, par Alain Pâris (2000)

Opus, par Daniela Langer (1990)

Etienne Vatelot

Radioscopie, par Jacques Chancel (1975)

Eugène Istomin

Mémoire Retrouvée, par Myriam Soumagnac (1996)

Les Imaginaires, par Jean-Michel Damian (1994)

Nelly Skolnikova

Mémoire retrouvée, par Mildred Clary (1996)

Programmation musicale

Antonín Dvorák

Concerto pour violon en la min op. 53 : Allegro ma non troppo

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir.Dimitri Mitropoulos

Movimento Musica 011006

Only you

The Platters

Warner Music 5053105962525

Serge Prokofiev

Sonate n°1 en fa min op 80: allegro brusco

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

Ina mémoire vive IMV 054

Franz Schubert

Rosamunde Fürstin von Zypern op 26 D 797 : Entracte n°2

Orchestre du Festival de Prades, dir. Pablo Casals

Ina Mémoire vive IMV057

Johannes Brahms

Trio pour piano et cordes n°1 en Si Maj op 8: Scherzo. Allegro molto

Dame Myra Hess, piano

Isaac Stern, violon

Pablo Casals, violoncelle

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Johannes Brahms

Concerto en Ré Maj op 77: Allegro

Isaac Stern, violon

Philharmonia Orchestra, dir. Eugène Ormandy

Sony Classical 0194397242522

Paul Hindemith

Sonate en ut majeur : Langsam-Lebhaft-Lebhafr

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº3 en Sol Maj K 216: Allegro

Isaac Stern, violon

Orchestre de Cleveland, dir. George Szell

Sony SM3K 66475

Leonard Bernstein

Sérénade (extrait)

Isaac Stern, violon

Orchestre Symphonique de L'air, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 889854171426566/2

Johannes Brahms

Double concerto pour violon et violoncelle en la min op 102 : Vivace non troppo

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 88985490172-07

Franz Schubert

Trio en Mi bémol Maj op 100 D 929: Allegro

Eugene Istomin, piano

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Sony SM3K 46425

George Gershwin

Porgy and Bess: Introduction (Acte I Sc 1)

Orchestre du Metropolitan Opera de New-York, dir. David Robertson

Enreg du Metropolitan Opera 2019

Nikolaus Medtner

Nocturnes n°1 en ré min op 16 n°1

David Oïstrakh, violon

Vladimir Yampolsky, piano

Monopole Codaex MONO013

Antonio Vivaldi

Concerto pour 2 violons en la min op 3 n°8 P 2 RV 522 : 1. Allegro

Isaac Stern, violon

David Oistrakh, violon

Orchestre de Philadelphie, dir. Eugene Ormandy

Sony Classical

Mikhaïl Glinka

Rouslan et Ludmila : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Leningrad, dir. Evgueni Mravinski

Erato 2292457572

Georg Friedrich Haendel

Sonate en Ré Majeur, HWV 371, Op. 1 No. 13: Allegro

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano no 3 en ré mineur opus 108 : Adagio

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto en Ré Maj op 35 pour violon et orchestre : Canzonetta. Andante

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony SMK 47637

Antonio Vivaldi

Concerto pour 2 violons en la min op 3 n°8 P 2 RV 522 : 1. Allegro

Isaac Stern, violon

David Oistrakh, violon

Orchestre de Philadelphie, dir. Eugene Ormandy

Sony Classical

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violon n°2 en ut dièse min op 129 : Adagio

David Oistrakh, violon

Orchestre Symphonique de Londres, dir. Eugene Ormandy

BBC Legends BBCL 4267-2

Béla Bartók

Concerto pour violon n°2 BB 117 Sz 112: Allegro molto

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Sony Classical 889854171426566/