Isaac Stern : Le pouvoir de la musique (7 ème épisode)

Dans les années 70, Isaac Stern parcourt le monde entier pour honorer ses engagements. Il décide alors de se concentrer sur des projets plus importants à ses yeux, tels que son voyage en Israël quelques jours après la Guerre du Kippour en 1973 ou encore le concert du siècle au Carnegie Hall en 1976.

Être un homme de pouvoir ? Pourquoi pas, s’il s’agit d’aider les autres. Plus que jamais Isaac Stern se dévoue à Carnegie Hall et à l’enseignement de la musique, il faut construire des auditoriums, des écoles, faire des master class partout dans le monde…

En 1970, le trio emmène Beethoven autour du monde. Oui, la musique permet aux hommes de s’entendre. Elle peut même ériger un pont entre Mao et Mozart.

"J’ai toujours le trac. C’est seulement les enfants et les idiots qui n’ont pas le trac. Sans trac, on ne joue pas bien ! Tout dépend du trac et comment on peut le contrôler. Jouer du violon en concert, c’est mourir mille fois mais continuer à vivre." Isaac Stern (Radioscopie, 1970)

Archives INA

Entretien avec Isaac Stern par Jacques Chancel, 1987

Radioscopie avec Isaac Stern par Jacques Chancel, 1970

Radioscopie avec Isaac Stern par Jacques Chancel, 1988

Papier à musique avec Isaac Stern par Alain Pâris, 2000

Programmation musicale

Johannes Brahms

Trio n°3 en Ut min op 101 : 1. Allegro energico

Isaac Stern, violon

Leonard Rose, violoncelle

Eugène Istomin, piano

SONY

Nicolas Rimski Korsakov

Le vol du bourdon

Isaac Stern, violon

Ernest Bloch

Sonate pour violon et piano n°1

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

SONY

Felix Mendelssohn

Concerto pour violon n°2 en Mi min op 64 : 2. Andante

Isaac Stern, violon

Israel Philharmonic Orchestra

The Kol Yisrael Symphony Orchestra

Direction, Leonard Bernstein

SONY

Max Bruch

Concerto pour violon en sol min op 26 : 1. Allegro moderato

Isaac Stern, violon

Orchestre de Philhadelphie

Direction, Eugène Ormandy

CBS

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n°6 en Mi bémol Maj op 70 n°2 : 2. Allegretto

Isaac Stern, violon

Eugene Istomin, piano

Leonard Rose, violoncelle

SONY

Ludwig van Beethoven

Variations Kakadu en Sol Maj op 121a

Isaac Stern, violon

Eugene Istomin, piano

Leonard Rose, violoncelle

SONY

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n°7 en Si bémol Maj op 97

Isaac Stern, violon

Eugene Istomin, piano

Leonard Rose, violoncelle

SONY

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano et violon n°9 en La Maj op 47 "Sonate à Kreutzer" : 3. Presto

Isaac Stern, violon

Eugene Istomin, piano

SONY

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n° 6 en Mi bémol Maj op 70 n°2 : 4. Finale

Isaac Stern, violon

Eugene Istomin, piano

Leonard Rose, violoncelle

SONY

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano n°3 en La Maj op 69 : 1. Allegro ma non tanto

Eugene Istomin, piano

Leonard Rose, violoncelle

CBS

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon et piano n°10 en Sol Maj op 96 : 3. Scherzo. Allegro assai

Isaac Stern, violon

Eugene Istomin, piano

CBS

Felix Mendelssohn

Trio n°2 en Do min op 66 : 4. Finale

Eugene Istomin, piano

Leonard Rose, violoncelle

CBS

John Williams

Un violon sur le toit : Prologue et tradition

Isaac Stern, violon

UNITED ARTISTS

Antonio Vivaldi

Concerto en Ré min RV 514 p 281 pour flute violon cordes et clavecin : Allegro non molto Jean-Pierre Rampal, flûte

Isaac Stern, violon

Orchestre de Chambre Franz Liszt

Direction, Janos Rolla

SONY

Johannes Brahms

Concerto pour violon en Ré Maj op 77 : 2. Adagio

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New York

Direction, Zubin Mehta

CBS

Krzysztof Penderecki

Concerto pour violon n°1

Isaac Stern, violon

Orchestre du Minnesota

Direction, Stanisław Skrowaczewski

SONY

George Rochberg

Concerto pour violon : 5. Epilogue

Isaac Stern, violon

Orchestre symphonique de Pittsburgh

Direction, André Prévin

SONY

Piotr Illich Tchaïkovski

Trio pour piano en La min op 50 : 1. Pezzo elegiaco

Isaac Stern, violon

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Vladimir Horowitz, piano

SONY

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 2 violons en Ré min BWV 1043 : 2. Largo ma non tanto

Isaac Stern, violon

Yehudi Menuhin, violon

SONY