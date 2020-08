Isaac Stern : Le mensch en action (6 ème épisode)

L’année 1960 est un grand tournant dans la vie d’Isaac Stern. Carnegie Hall est menacé de destruction, il s’engage pour sauver la salle new-yorkaise. Un an plus tard, le trio Stern, Istomin, Rose se reforme et obtient un immense succès…

Isaac Stern, Eugène Istomin et Leonard Rose en 1961, © Getty / Erich Auerbach/Hulton Archive