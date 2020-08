Isaac Stern : Etre soliste c’est devenir un homme (3ème épisode)

Depuis 1939, Isaac Stern enchaine les concerts à travers les Etats-Unis et joue avec les meilleurs orchestres du pays, il participe même à un film hollywoodien…Mais le fracas de la guerre vient ternir son insouciance.

C’est un don de la vie d’être musicien. En même temps, quand on a du talent, on a des responsabilités, celle de rester honnête devant la musique et devant les pensées des compositeurs, comme devant les possibilités de l’instrument que l’on joue.

Avec ses premiers succès, le jeune Isaac est un peu fanfaron d’autant que, par trois fois, il est ovationné à Carnegie Hall. Hollywood fait même de lui une starlette. Mais le fracas de la guerre vient ternir son insouciance. Il apprend le pouvoir de la musique face aux maux du monde. Ses enregistrements d’après-guerre vibrent de la force qu’il découvre en lui.

Archives INA

Isaac Stern

Entretien avec Isaac Stern par Claude Samuel et Sylvie de Nussac (1977)

Opus : Isaac Stern a 70 ans, par Anne Marie Réby, (1990)

Papier à musique, par Alain Pâris (2000)

Renaud Capuçon

L'heure bleue, par Laure Adler (2017)

Programmation musicale

César Franck

Sonate pour violon et piano en La Maj : IV. Allegretto Poco Mosso

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Henri Vieuxtemps

Concerto n°4 en ré min op 31 : Andante allegrissimo

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

IMV 054

George Gershwin

Porgy and Bess: Bess, You Is My Woman Now

Isaac Stern, violon

Columbia Symphony Orchestra, dir. Milton Katims

(Arrgt pour violon et orchestra)

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

The Andrew Sisters

Corns for my country

Frémeaux et Associés FA5718

Nikolaï Rimski-Korsakov

Le vol du bourdon

Isaac Stern, violon

Orchestre dirigé par Franz Waxman

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Stephen Foster

Jeanie with the Light Brown Hair

Isaac Stern, violon

Columbia Symphony Orchestra, dir. Milton Katims

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Isaac Stern, violon

Concerto pour violon en Ré Maj op 35 : Allegro

Orchestre de Philadelphie, dir. Alexander Hilsberg

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano en sol min L 148 : 1. Allegro vivo

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

Sony Classical 08869193179210

Henryk Wieniawski

Concerto n°2 en ré min op 22: Allegro moderato

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir.Efrem Kurtz

CBS Records M4K 42003

Antonín Dvořák

Humoresque en Sol bémol Maj op 101 n°7

Isaac Stern, violon

Orchestre symphonique de Hollywood, dir. Franz Waxman

CBS M4K 42003

Pablo de Sarasate

Zigeunerweisen / Airs bohémiens op 20

Isaac Stern, violon

Orchestre symphonique de Hollywood, dir. Franz Waxman

CBS M4K 42003

Georges Bizet

Fantaisie de Carmen

Isaac Stern, violon

Orchestre symphonique de Hollywood, dir. Franz Waxman

CBS M4K 42003

Franz Waxman

B.O film Rebecca (réal. Alfred Hitchcock)

Orchestre de da radio Tchécoslovaque de Bratislava, dir. Alexander Avramenko Adriano

Marco Polo 8.223399

Richard Wagner

Tristan und Isolde WWV 90: Isoldes Liebestod (Acte III)

Arrangement pour violon piano et orchestre

Isaac Stern, violon

Oscar Levant, piano

Orchestre dirigé par Franz Waxman

Sony Classical 88985471862/3

All of me

Frank Sinatra, chant

Wagram Music 3355302

Ernest Chausson

Poème op 25

Isaac Stern, violon

Orchestre de Paris, dir. Daniel Barenboïm

Sony 88985393632

Serge Prokofiev

Concerto n° 1: Scherzo vivacissimo

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir. Zubin Mehta

CBS D 37 802

Henryk Wieniawski

Concerto n°2 en ré min op 22: Allegro moderato

Isaac Stern, violon

Orchestre philharmonique de New-York, dir.Efrem Kurtz

CBS Records M4K 42003