Isaac Stern: De San Francisco à New-York (2ème épisode)

Ce nouveau chapitre de la vie d’Isaac Stern nous conduit de San Francisco à New-York, où le violoniste va donner ses premiers concerts, et faire les rencontres les plus importantes de sa carrière : Sol Huroc, le plus célèbre des agents au monde, et un frère pianiste pour la vie, Alexander Zakin.

Naoum Blinder m'a appris à apprendre par moi-même, ce qui est la chose la plus importante qu'un enseignant puisse vous apprendre.

A San Francisco, Isaac Stern donne son premier concert à 15 ans. On crie au prodige ! Mais ce premier concert est un échec qui le met devant un choix cornélien, devenir violoniste d’orchestre et ainsi subvenir aux besoins de sa famille, ou croire en son avenir de soliste. Il faut beaucoup de courage et de ténacité au jeune Isaac pour corriger ses faiblesses. Son professeur, Naoum Blinder lui avait appris à apprendre, une leçon qui le sauve.

Si Isaac Stern n’a pas connu de triomphe inaugural, il a fait pas à pas son chemin avec une opiniâtreté sereine : une force que l’on entend sous son archet.

Archives Isaac Stern INA

Trois jours avec…Isaac Stern, par Micheline Banzet (1963)

Radioscopie, par Jacques Chancel (1970)

Entretien avec Isaac Stern par Claude Samuel et Sylvie de Nussac (1977)

Musicomania par Alain Pâris et Françoise Malettra (1990)

Opus : Isaac Stern a 70 ans, par Anne Marie Réby, (1990)

Papier à musique, par Alain Pâris (2000)

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 2 violons en ré min BWV 1043 : Vivace

Isaac Stern, violon

Shlomo Mintz, violon

Orchestre Philharmonique d'Israël, dir. Zubin Mehta

DGG 483633

Johannes Brahms

Concerto pour violon en Ré Maj op 77 : Allegro non troppo - Adagio

Isaac Stern, violon

Royal philharmonic Orchestra de Londres, dir. Thomas Beecham

Sony SM3K 45952/2

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violon n°3 en si min op 61 : 2. Andantino quasi allegretto

Isaac Stern, violon

Orchestre de Paris, dir. Daniel Barenboïm

Sony SM2K 64501/1

Louis Prima

Sing singsing (with a swing) (part I and II)

Benny Goodman, clarinette, Hymie Schertzer, saxophone alto

Harry Carney, saxophone baryton, Harry Goodman, contrebasse

Bobby Hackett, cornet, Gene Krupa, batterie

Allan Reuss, guitar, Count Basie, piano

Johnny Hodges, saxophone alto, Lionel Hampton, vibraphone

Lester Young, saxophone ténor

(Carnegie Hall, 1938)

CBS 66 202

OttokarNovacek

Perpetuum mobile en ré min op 5 n°4 / Caprice de concert

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

CBS Records M4K 42003

Karol Szymanowski

Le Roi Roger, Op. 46: Chant de Roxane

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Franz Liszt

12 études d'exécution transcendante : Fusée en la min S 139 n°2

Sviatoslav Richter, piano

Praga PRD/DSD350078

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº3 en Sol Maj K 216: Allegro

Isaac Stern, violon

Orchestre de Cleveland, dir. George Szell

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras n°2: O trenzinho do Caipira

Orchestre Philharmonique de New York, dir. Artur Rodzinsky

ASDisc 546

Fritz Kreisler

Celebration Isaac Stern Schön Rosmarin

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

CBS Records

Ludwig Van Beethoven

Concerto op 61: Allegro ma non troppo

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Symphonique de La NBC, dir. Arturo Toscanini

RCA 09026 61736 2/1

Hampton Durand

Coney Island washboard

The Mills Brothers

JSP Records JSP 1101

Pablo de Sarasate

Caprice basque, Op. 24 by Pablo de Sarasate

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Fréderic Chopin

Fantaisie-Impromptu pour piano en ut dièse min op 66

Arthur Rubinstein, piano

Sony Classical 88875032272/11

Duke Ellington / Jimmy Blanton

Mr JB blues

Duke Ellington, piano

Jimmy Blanton, contrebasse

Chant du Monde 5741209

Gaetano Pugnani

Sonata en Ré Maj, Op. 8 No. 3: Largo espressivo

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522

Kay Werner / Sue Werner

My wubba dolly

Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra

Mosaïc Records MD 8252/5

Johannes Brahms

Violin Sonata No. 1 en Sol Maj, Op. 78: I. Vivace ma non troppo

Isaac Stern, violon

Alexander Zakin, piano

The Complete Columbia Analogue Recordings

Sony Classical 0194397242522