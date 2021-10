Vivaldi au cinéma

Avec les BO de Barry Lindon, The Grand Budapest hotel, Les Hommes du président, Snow therapy, "Les Saisons" de Pelechian...

Ephéméride :

Le cycle de mélodies “ Sea pictures “ op 37 d’Elgar est créé le 5 octobre 1899.

Sea Pictures, Op. 37 est un cycle de 5 mélodies, composé en 1899 par Sir Edward Elgar sur les textes de plusieurs poètes, dont les titres sont : "Sea Slumber Song" de Roden Noel, "In Haven (Capri)" de Caroline Alice Elgar, la femme du compositeur, "Sabbath Morning at Sea" d’Elizabeth Barrett Browning, "Where Corals Lie" de Richard Garnett et "The Swimmer" d’Adam Lindsay Gordon.

Elgar a composé ce cycle sur son piano carré Broadwood de 1894 alors qu’il habitait à Birchwood Lodge, dans le Herefordshire.

A l’origine les mélodies sont écrites pour soprano, puis transposées pour mezzo dans la version avec orchestre, à la demande de la contralto Clara Butt.

La première a lieu le 5 octobre 1899 au Norfolk and Norwich Festival avec Elgar à la direction et Clara Butt, habillée d'une robe qui l'a fait ressembler à une sirène. Le surlendemain, le 7 octobre, Clara Butt donne une première représentation à St. James's Hall, avec Elgar au piano, puis deux semaines plus tard, le 20 octobre à Balmoral devant la Reine Victoria.

Traduit en français par George Petilleau, ce cycle porte le nom de Marines.

