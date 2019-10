Visite guidée du MET avec Mozart, Rachmaninov, Verdi....

Agenda des régions

Angers Nantes Opéra en coproduction avec l’Opéra de Rennes ouvrent leur saison avec une nouvelle production de Hamlet d’Ambroise Thomas.

De jeunes chanteurs dans les rôles titres et l’Orchestre National des Pays de la Loire seront sous la baguette de Pierre Dumoussaud. La mise en scène est de Frank Van Laecke. Successivement à Nantes, Rennes et Angers, jusqu’au 26 novembre.

La 6ème édition de Musiques anciennes en Pic Saint-Loup se déroule du 11 au 17 octobre

C'est une promenade musicale et patrimoniale sous les auspices du dieu Bacchus… du château d’Assas aux voûtes romanes de Saint-Martin-de-Londres, en passant par Saint-Jean-de-Cuculles… On entendra l'Ensemble Micrologus, la soprano Patrizia Bovi et le claveciniste Pierre Hantaï

Les Musiciens de Saint-Julien

qui sont en résidence au Festival de Lanvellec et du Trégor présentent le 11 octobre au patio à Ploulec’h, The Queen’s delight leur nouveau programme de ballades, grounds et contredanses de l’Angleterre du XVIIe siècle



Quelle musique voyez-vous sur le tableau " Le Colonel Acland and Lord Sydney: Les Archers "

, © Tate, London,

Participez à la programmation musicale du vendredi 11 octobre en vous inspirant de ce tableau de Joshua Reynolds visible au Musée du Luxembourg dans le cadre de l'exposition " L’Âge d’or de la peinture anglaise " jusqu'au 16 février 2020

Grâce aux prêts, par La Tate Britain, de chefs d’œuvre rarement présentés en France, le Musée du Luxembourg met à l’honneur une période phare dans l’histoire de la peinture anglaise, un âge d’or artistique, allant des années 1760 à 1820 environ. Le visiteur peut en appréhender la diversité et l'originalité à travers un vaste panorama qui va de la fondation de la Royal Academy, avec des artistes comme les maîtres du portrait Reynolds et Gainsborough, jusqu’au tournant qui s’amorce au début du XIXe siècle, avec Turner notamment qui avec d’autres peintres ouvre la voie à une nouvelle conception de l’art comme support de l’imaginaire.

L’occasion de découvrir ou réviser ses classiques de l’art britannique de la fin du XVIIIème siècle.