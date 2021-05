Un Quésaco géant

Toutes les musiques d'aujourd'hui ont la même tonalité sauf une ! Laquelle ? avec Dvorak, Scarlatti, Bach, Fauré, Mozart, Beethoven, Sibélius...

Le Quésaco Géant, des livres du Prix France Musique-Claude Samuel à gagner :

Des livres choisis parmi la Sélection et le palmarès du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel. Ce prix distingue chaque année, 4 ouvrages consacrés à la musique. On peut les découvrir dans les librairies partenaires, partout en France et à Genève et sur la page du Prix, ainsi que lauréats, Sélection, photos des livres, jury, partenaires...

En 2021 Le Grand Prix est " l'Histoire de l'Opéra français " d'Hervé Lacombe chez Fayard.

La remise des prix s'est déroulée hier à Radio France à huis clos mais une vidéo sera accessible la semaine prochaine sur le site de France Musique.

Les tuyaux de Kerscho !

Mon amant de Saint Jean, de Monteverdi aux années folles, c'est le concert du Poème Harmonique et de Stéphanie d’Oustrac en direct live de l'Opéra de Rouen demain vendredi 7 mai à 20h

La mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac, Vincent Dumestre et son ensemble présentent leur première collaboration, ils ont eu pour celle-ci une idée un peu folle : celle de renouer avec l’atmosphère des Années folles, justement... En montrant les liens de cette période avec la musique ancienne, car durant l’entre-deux guerres de nombreux compositeurs ont tenté d’intégrer la musique populaire ou le folklore traditionnel à leurs œuvres.

Après ses deux albums Aux marches du palais et Plaisirs d’amour, couronnés de prix, ce spectacle est la troisième incursion du Poème Harmonique dans le répertoire de la chanson, en compagnie, cette fois, de la flamboyante Stéphanie d’Oustrac aussi à l’aise dans le répertoire baroque que dans la chanson réaliste.

Au programme, des pièces de Marin Marais, Monteverdi, Cavalli, mais aussi Colette Renard, Paul Marinier... Et pour terminer " Mon amant de St Jean ".

Vendredi 7 mai à 20h, sur Facebook et YouTube de l'Opéra de Rouen, et c'est gratuit.

La chronique : " Les grands Macabres "

