Un peu de folie !

Avec Delalande, Mozart, Art Tatum, Schumann, Henri Le Bailly, Monteverdi...

Je me souviens...

... qu'Art Tatum appela un morceau Sweet Lorraine parce qu'il avait été en Lorraine pendant la guerre de 14-18.

Georges Perec

Pour le concertFanny & Félix, dimanche 12 septembre 17h30 dans le cadre du Festival de l'Orangerie de Sceaux

Pour ce premier WE du 52e Festival de l'Orangerie de Sceaux, qui se déroule du 9 au 26 septembre, vous êtes invités à un spectacle consacré à deux frère et sœur célèbres.

Tout le monde connaît Félix Mendelssohn, mais beaucoup moins sa grande soeur, Fanny Hensel... Pourtant leurs vies étaient intimement liées, tant sur le plan personnel que musical.

A l'aube de ses 41 ans, Fanny, qui va être publiée pour la première fois rencontre en rêve sa fille « Ophélie » qui n'a jamais vu le jour.

C'est dans cette brèche entre réalité rêvée et fiction que nous rencontrons Fanny Mendelssohn. Elle décrit sa vie à sa fille imaginaire et nous plonge dans l'univers romantique du XIXe siècle...

Vous partagerez avec elle son amour passionnel pour la musique et le théâtre, sa relation fusionnelle avec son frère et son grand amour pour le peintre Wilhelm Hensel.

Le Quatuor Alfama a conçu ce spectacle et donne vie à la trajectoire hors norme d’une artiste méconnue.

A voir en famille (à partir de 10 ans).

Programmation musicale :

Robert Schumann : Concerto pour piano en la min op 54, 1. Allegro affettuoso

Alfred Brendel, piano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Simon Rattle, direction

Decca 4833288

Henri Le Bailly : Je suis la folie, « Yo soy la locura » - pour soprano harpe et percussions

Hesperion XXI

Montserrat Figueras : Soprano

Andrew Lawrence-King : Harpe

Pedro Estevan : Percussions

Jordi Savall, direction

Alia Vox AVSA9843 A+B

Michel Richard Delalande : Les folies de Cardenio, Bourées

Air sur la Cassandre 5, Air pour les flûtes 6, Air pour les Indiens 7, Entrée des matelots 8, La tempête 9

Ensemble Baroque de Limoges

Christophe Coin, direction

MBF MBF 1107/14

Mitch Leigh: L'homme de la Mancha, Dulcinea / The impossible dream / L'homme de la Mancha

Sophia Loren, voix

Peter O'Toole, voix

Bear Family Records BCD 16398 CM

Wolfgang Amadeus Mozart : Adagio en Ut Maj k 356 - pour harmonica de verres

NAXOS 8.555295

Thomas Bloch

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto en Ut Maj K 299, Rondo - pour flûte traversière harpe et orchestre

Jacques Zoon, flûte traversière

Letizia Belmondo, harpe

Orchestre Mozart

Claudio Abbado, direction

Deutsche Grammophon DGG 4779329

JE ME SOUVIENS

Burwell - Parish : Sweet Lorraine

Art Tatum, piano

Everett Barksdale, guitare

Slam Stewart, contrebasse

Capitol (et PM) 7928662

Vincenzo Bellini : La Somnambule, « Ah non credea mirarti » (Acte II sc 2) Air d'Amina

Maria Callas, soprano, Amina

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Antonino Votto, direction

EMI 5196162

Nicola Matteis Père : Variations on La Folia - pour violon et basse continue

Théotime Langlois de Swarte, violon

Thomas Dunford, luth

Harmonia Mundi 902305DI

Robert Schumann: Variations sur un thème original en mi bémol Maj, Thema, Moderato

Variations n°1, n°2 : En forme de canon, n°3 : Poco piu mosso, n°4 et n°5

Andras Schiff, piano

Teldec 0630-14566-2

Claudio Monteverdi - Simone Balsamino : Il combattimento di tancredi e clorinda, « Ma ecco mai l'ora fatal e giunta » - pour ténor et clavecin

Marco Beasley, ténor

Ensemble Vanitas Madrigalistes de la Radio Suisse Italienne

Diego Fasolis, direction

Dynamic 384

Fanny Mendelssohn-Hensel : Quatuor à cordes en mi bémol Maj, Allegretto

Quatuor Ebène Pierre Colombet, violon

Gabriel Le Magadure, violon

Mathieu Herzog, alto

Raphaël Merlin, violoncelle

Virgin classics 4645462

Alfio Antico / Christina Pluhar : Luna lunedda

Alfo Antico, voix

Alfio Antico, tambour

Christina Pluhar, guitare

Eero Palviainen, guitare baroque

Johanna Seitz, harpe

Pierre Boragno, cornemuse

Michele Claude, percussions

Alpha (et MBM) @ ALPHA 910