Un petit tour dans l'univers des comédies musicales

Agenda des régions

La 1ère édition duFestival Transsibérien « Station Jeunesse »à Lille les 12, 13 et 14 décembre prochain sera dédiée à la jeunesse, autour du thème de la transmission.

Cette idée est née entre Jean-Claude Casadesus et le violoniste Vadim Repin, qui a créé dans sa ville natale Novossibirsk en 2014 le « Trans-Siberian Art Festival » qui a pour ambition de bâtir un parcours musical : relier les continents à travers cette manifestation.

Vadim Repin, Alexandre Kniazev et Andreï Korobeïnikov donneront des masterclasses à des étudiants de conservatoires supérieurs ; deux concerts de musique de chambre mêleront ces artistes légendaires et de jeunes étudiants…

Mais le festival verra surtout la création du "TransSiberian Festival Youth Orchestra", réunissant les meilleurs éléments de l’Orchestre des Jeunes d’Île-de France, de l’Orchestre symphonique des Jeunes de l’Oural et du Jeune Orchestre du Hainaut-Cambrésis !

Les 4 et 5 décembre au Théatre de Sartrouville« Le Retour d’Ulysse »d’Hervé (Prod. du Palazzetto Bru Zane)

Un décor aux couleurs pop et une mise en scène de Constance Larrieu mixant mythologie et références actuelles, est l’écrin de l’opéra-bouffe « Le Retour d’Ulysse » d’Hervé. Cinq interprètes, emmenés par un trio de chanteurs lyriques donne vie à Pénélope qui seule à Ithaque, se lasse d’attendre Ulysse, au désespoir de son serviteur Albinus, chargé de veiller sur sa vertu. Lorsqu’un prétendant, Coqsigru, lui fait croire que son époux est mort, elle chavire…

Avec Marion Grange, Artavazd Sargsyan, David Ghilardi, Didier Girauldon.

Dans le cadre du 23èmeFestival de l’Imaginaire, c’est la Grèce avec «Rebetien. L’esprit du Rebetiko» qui sera à l’honneur. C’est le 5 décembre au Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas (93) à 20h30.

Née dans les années 1920 au Pirée, le port d’Athènes, le rebetiko est une musique populaire, à l’origine un écho des gens clandestins, des marginaux et des déracinés.

Les Rebetien cultivent un style singulier, et des atmosphères autant mélancoliques et romantiques que dynamiques et dansantes.

On vous offre des places

via contactez-nous