Travestissement... avec Mozart, Chabrier, Offenbach

Le Festival de Musique de Toulon et sa région

L'ensemble à cordes New Ideas Chamber orchestra donne un concert lundi 14 octobre 20h à l'église Saint-Louis à Toulon. Au programme Bach, Michael Nymann et Vivaldi. Le festival propose d’autres concerts tout au long de la saison.

Voix d’automne, festival d’art lyrique à La Grange au Lac près d’Evian

Cette année la Grange au Lac participe aux festivités liées au 350e anniversaire de l’Opéra de Paris en accueillant les chanteurs et lauréats de l’Académie de l’Opéra de Paris, ils donneront un récital d’extraits d’oeuvres qui ont marqués l’histoire de l’Opéra de Paris : l’Orféo, Atys, Hyppolite et Aricie…. avec Les Ombres de Margaux Blanchard.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau de Simon Hantaï

Participez à la programmation musicale du vendredi 18 octobre en vous inspirant de ce tableau, actuellement visible dans le cadre de l'exposition " Par hasard " qui se déroule à Marseille, au Centre de la Vieille Charité et à la Friche la Belle de Mai du 18 octobre au 23 février 2020.

L'exposition s'attache à montrer chronologiquement une typologie du hasard comme processus créatif, à travers les plus importants courants artistiques du milieu du XIX° siècle à nos jours, car depuis cette époque nombre d'artistes ont confié leurs talents au hasard. L'intervention du hasard permet à l'artiste de se libérer des règles de la représentation. L'accidentel, l'aléatoire, la tâche, la coulure... font émerger un répertoire de formes libres et l'aléa devient le sujet de l'oeuvre, sans intervention de la pensée.Elaborée en 2 volets et organisée de manière chronologique, l'exposition rassemble les oeuvres de 120 artistes, au Centre de la Vieille Charité et à la Friche de la Belle de Mai, et montre les différentes techniques expérimentées par les artistes... parmi eux on verra des oeuvres d'E. Degas, V. Hugo, O. Redon, G. Moreau, M. Duchamp, Man Ray, J. Pollock, S. Calle, C. Vialat, C. Teisseire, G. Orozco...