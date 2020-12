Tout en variations

Avec Beethoven, Max Reger, Mozart, Bach, Respighi, Vivaldi, Smetana....

" Le Noël solidaire " des voix Animées c'est dimanche 20 décembre à 16h, un concert virtuel ouvert à tous !

Créé en 2009, Les Voix Animées se consacre à la redécouverte et à la diffusion de la musique a cappella de la Renaissance; et à la création de d'œuvres de jeunes compositeurs : Dimitri Tchesnokov, Tomas Bordalejo, Léo Collin...

Ils se produisent à « un par voix », un effectif variant de 4 à 8 chanteurs. C’est dans cette configuration idéale pour la restitution des merveilles de la grande polyphonie que l’ensemble propose chaque été à l’Abbaye du Thoronet et à Toulon son cycle de concerts « Entre pierres et mer », autour de Luc Coadou leur directeur musical.

Les Voix Animées attachent une attention particulière au renouvellement des formes de spectacle et à la conquête de nouveaux publics. Depuis 2012, ils mènent une action solidaire en fin d’année, en offrant un concert au public « fan », mais aussi au public moins visible dit « empêché ».

C’est un concert festif et joyeux à déguster en famille avec, au menu, des thèmes traditionnels et des harmonies de la Renaissance. Par la magie des voix mêlées, c’est un voyage d’hiver réjouissant, à travers les musiques de Palestrina, Hassler, Byrd, Tavener, Stanford, chansons traditionnelles de Noël...

L'accès au concert est gratuit (sur inscription), cependant, une libre participation est possible pour aider à financer la captation de cet événement solidaire.

Alors où que vous soyez, profitez de cet instant musical grâce à la magie d'internet.

Pour en savoir plus et s'inscrire, c'est iciPour voir la bande annonce

