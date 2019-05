Spécial Berlin : Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places

Gagnez des places pour le Festival Les Marteaux de Gellone à Montpellier (du 17 au 28 mai 2019) pour le concert de la Douce Semblance le dimanche 26 mai à 20h30 à l'Abbatiale de Saint-Guilhem à Montpellier.

Au programme, des Poésies lyriques amoureuses du XIVe siècle avec Roman de Fauvel, Jehan de Lescurel et Guillaume de Machaut.

Le vendredi 24 mai à l'église St Pierre de Fontclaireau : trio avec guitare, violon et basson

Le samedi 25 mai au Studio Juillaguet à Rivières : trio clarinette, basson et piano

Le dimanche 26 mai à la Salle du Temps libre à Gond Pontouvre : un récital de piano, un concert de trio flûte, basson et harpe et un concert de sextuors avec piano.

Au programme : Rameau, Clérambault, Boismortier, Telemann...

Le jeudi 23 mai à Saint-Cyr-sur-Loire avec l'Ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog.

Le samedi 25 mai à Tours avec le Duo Jatekok.

Le dimanche 26 mai en l'Église Saint-Symphorien de Fondettes avec le Quatuor Modigliani et la pianiste Shani Diluka.

La Figure Humaine de Francis Poulenc

