Soyons Burlesque ! avec Grieg, Strauss et Bach

Agenda des Régions

Nouvelle production de "Rusalka" de Dvorak à l’Opéra du Rhin, les 8 et 10 novembre à la Filature à Mulhouse.

Créature surnaturelle et insaisissable, Rusalka, créature des eaux, ne désire rien de plus qu’une métamorphose qui lui permettrait de vivre son amour avec le Prince… Pour ce parcours initiatique, la mise en scène est signée Nicola Raab, et parmi les chanteurs on peut citer Pumeza Matshikiza, Bryan Register, Attila Jun, Patricia Bardon entourés des Chœurs de l’Opéra national du Rhin et de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.

Encore 2 concerts avant de clore ce31ème Festival de Laon

- Le violoniste Tedi Papavrami, et Jean-Claude Casadesus à la tête de l’Orchestre de Lille le 8 novembre à Soissons

- Les Noces de Figaro, spectacle de Romie Estèves avec le guitariste Jérémy Peret le 9 novembre à Laon

"Madame Favart" jusqu’au 7 novembre à l’Opéra de Limoges

C’est le destin d’une immense actrice et de son couple en proie aux assauts du Maréchal de Saxe… À peine romancée, l'anecdote se mêle à l’Histoire pour s'achever par un spectacle dans le spectacle.

Offenbach a réussi à conjuguer récit picaresque et célébration de l’opéra-comique, presque oubliée après des décennies de succès, cette grande comédie renaît pour le bicentenaire du compositeur.

Avec Marion Lebègue, Anne-Catherine Gillet, Christian Helmer, l’Orchestre et le Choeur de l’Opéra de Limoges sous la direction Laurent Campellone.

C’est la première mise en scène d’un spectacle lyrique d’Anne Kessler (Sociétaire de la Comédie-Française).