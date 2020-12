Si bien à la maison...

Avec Fauré, Bizet, Franck, Berlioz, Saint-Saëns...

L’Orchestre National de Lyon offre unNoël baroque(concert filmé) ce soir, lundi 21 décembre, à 20h

Ce concert, initialement prévu le 12 décembre, sera retransmis sur le site et les réseaux sociaux de l’ONL jusqu’au 3 janvier. Au programme des pièces de Bach, Händel, Corelli et bien d'autres !

Mais ce n’est pas tout, 3 orchestres fêtent Noël ce soir aussi à 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les fêtes de fin d’année, une émission spéciale Noël réunissant l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre des Pays de Savoie et l'Orchestre national d'Auvergne sera diffusée sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

L’Orchestre national de Lyon dévoile deux moments d’exception :

les retrouvailles du nouveau directeur musical Nikolaj Szeps-Znaider avec l’orchestre au moment du premier déconfinement. Pour l’occasion, le chef a repris son violon pour le choral de Bach "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ".

Et un "Noël baroque" dirigé par Giovanni Radivo, premier violon de l’orchestre, avec la Sinfonia de la Cantate 174 et le Concerto pour deux violons en ré m de Bach.

L’Orchestre des Pays de Savoie partage un Concerto n° 3 en sol M de Mozart dirigé et interprété par Renaud Capuçon, suivi de petites surprises musicales.

L’Orchestre national d’Auvergne, fidèle à son répertoire d’ensemble à cordes, propose un programme spécial fin d’année avec A Christmas Dance for string orchestra, les Danses roumaines de Bartók la Sérénade pour orchestre à cordes op. 48 de Tchaïkovski.

Le Petit Prince samedi 26 décembre à 16h depuis le Théâtre du Châtelet

Le Petit Prince de Saint-Exupéry a enchanté des générations de lecteurs dont le dessinateur Joann Sfar qui publie chez Gallimard en 2008 une adaptation en bande dessinée. Après avoir découvert les illustrations de Sfar, le compositeur Marc-Olivier Dupin s'est à son tour lancé dans l'adaptation de l'histoire du Petit Prince en associant la musique à l'image, toutes deux portées par la lecture du comédien Benoît Marchand et par l'interprétation de l'Orchestre de Chambre de Paris.

La captation du spectacle Le Petit Prince créé en 2018, dont la représentation était initialement prévue dimanche dernier, sera diffusée ce samedi 26 décembre sur les réseaux sociaux du Théâtre du Châtelet et la page Facebook de l'Orchestre de Chambre de Paris à partir de 16 heures. Le replay de la captation restera quant à lui disponible pendant 3 mois.

