Salles Mythiques : Le Teatro San Carlo de Naples

Une soirée avec l’Ensemble Céladon , Aurélie & Vérioca et l’Ensemble a bocca chiusa propsée par « In Voce Veritas » vendredi 26 mars à 20h30.

La vocation de l’association « In Voce Veritas » est de faire découvrir et partager l’univers de la musique vocale, de l’opéra aux musiques actuelles en passant par le jazz et la musique classique, à tous les publics de l’Ouest Lyonnais : les néophites, les jeunes et lesmélomanes avertis.

Contrainte d’annuler une nouvelle fois son festival, elle proposera des animations en streaming, la prochaine se déroulera vendredi prochain à 20h30, en direct de Francheville dans le Rhône (69)

Cette soirée sera l’occasion d’une rencontre avec tous les artistes du festival : L’Ensemble Céladon de Paulin Bündgen, Aurélie & Vérioca et l’Ensemble a bocca chiusa

Places en nombre limité, pour s’inscrire : avec ce formulaire

« Faites la couverture » c’est l’appel à participation du Quatuor Eclisses pour la pochette de son prochain CD.

Less derniers arrangements du Quatuor Eclisses seront bientôt publiés par les productions d’Oz. L'éditeur canadien prépare une collection "Quatuor Eclisses" avec tous ses derniers arrangements. Albeniz, Debussy, Boccherini seront à l'honneur.

Pour le visuel qui unifiera la collection les quatre musiciens ont décidé de faire entrer son public en scène... avec ses créations visuelles !

Une seule consigne : représenter le Quatuor Eclisses dans un carré. Laissez parler votre créativité parlez-en autour de vous, et transmettez via le site du quatuor !

