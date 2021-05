Salles mythiques : Le Musikverein de Vienne

Avec Strauss, Chopin, Scriabine, Berg, Schumann, Ravel...

Concours de Piano 2021 Reine Elisabeth : première épreuve, du lundi 3 au samedi 8 mai, à 16h et 20h, session supplémentaire à 12h le lundi 4 mai et le mercredi 5 mai

En raison des mesures sanitaires, le Concours a décidé de limiter le nombre de demi-finalistes à douze, au lieu de 24. Chaque jour, deux candidats se présenteront, à 16h puis à 20h où ils joueront leur Concertode Mozart accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Frank Braley, puis leur récital le même jour.

Au programme, les candidats ont choisi parmi les Concerti de Mozart suivants :

KV450 n. 15 en si bémol majeur

KV453 n. 17 en sol majeur

KV456 n. 18 en si bémol majeur

KV488 n. 23 en la majeur

KV595 n. 27 en si bémol majeur

Pour leur récital, chaque candidat a préparé deux programmes de récital aux choix, entièrement différents et une œuvre inédite imposée, Nocturnede Pierre Jodlowski. Le compositeur suivra les douze interprétations de manière digitale.

Grâce à la RTBF, la VRT et la contribution de Proximus toutes les prestations seront diffusées en direct et ensuite à la demande sur notre site internet. La proclamation des finalistes du samedi 15 mai est à suivre sur ce lien.

Les douze demi-finalistes :

Lundi 10/05 à 16.00 Mr. Daumants Liepins / à 20.00 Mr. Vitaly Starikov

Mardi 11/05 à 16.00 Mr. Marcel Tadokoro / à 20.00 Mr. Xiaolu Zang

Mercredi 12/05 à 16.00 Ms. Su Yeon Kim / à 20.00 Mr. Tomoki Sakata

Jeudi 13/05 à 16.00 Mr. Keigo Mukawa / à 20.00 Mr. Sergei Redkin

Vendredi 14/05 à 16.00 Mr. Aidan Mikdad / à 20.00 Mr. Dmitry Sin

Samedi 15/05 à 16.00 Mr. Jonathan Fournel / à 20.00 Mr. Yuki Yoshimi

