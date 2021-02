Salles mythiques : Le Gewandhaus de Leipzig

La célèbre salle allemande et son orchestre, avec Mendelssohn, Reger, Bach, Dvorak, Ernst Krenek, TchaiKovski....

Les Tuyaux de Kerscho !

Assister au récital du pianiste Clément Lefebvre jeudi 4 février à 12h30 en direct de l’auditorium du Louvre « De Rameau à Fauré »

Le jeune pianiste, lauréat du prestigieux Concours Long-Thibaud-Crespin en 2019, nous offfre un grand écart pianistique qui permet d’entendre Jean-Philippe Rameau au côté de César Franck et Gabriel Fauré.

Clément Lefebvre connaît bien Rameau auquel il a consacré son premier CD en 2018 (Rameau Couperin) chez Evidence. Son second disque, chez Mirare, réunit Brahms, Robert et Clara Schumann.

Il est fort à parier que ce récital sera l’occasion de (re)découvrir la clarté, la profondeur et la délicatesse de son jeu.

Rameau : Nouvelle Suite en La

Franck : Prélude, choral et fugue

Fauré : Nocturne n°6 en ré majeur opus 63

Nocturne n°11 en fa mineur opus 104 n°1

Ce concert en ligne, sans public, est diffusé gratuitement en direct puis en différé sur la chaîne YouTube du musée du Louvre

à réécouter AUDIO 25 min émission L'invité du jour Clément Lefebvre, l'invité du jour

Quelle musique entendez-vous sur " Le bleu du ciel " d'Edouard Taufenbach et Régis Campo

, © Edouard Taufenbach, Bastien Pourtout. Courtesy Prix Swiss Life, Gal. Bigaig

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 février en vous inspirant de la photo extraite de la série "le bleu du ciel" une oeuvre à 4 mains d'Edouard Taufenbach (photographe) et Régis Campo (compositeur)

Un an après avoir été consacrés par Le Prix Swiss Life à 4 mains, le photographe Edouard Taufenbach et le compositeur Régis Campo présentent leur œuvre originale commune, Le Bleu du ciel, à l’occasion d’une exposition inédite à la Galerie Thierry Bigaignon à Paris, du 2 au 16 février 2021.

Le vol de l'hirondelle, un symbole de liberté.

" Le Bleu du Ciel" prend pour point de départ un souvenir d'enfance, celui du chant des hirondelles dans le ciel et de leur rassemblement sur les fils électriques avant leur voyage vers le Sahara.

Associé aux idées de voyage et de liberté, le vol de ces oiseaux a inspiré à Edouard Taufenbach et Régis Campo l'image d'une "partition faite de ruptures, d'accélérations et de silences".

Vos idées ici

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Jorge Cafrune, le dernier des gauchos "

C'est ici !