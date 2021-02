Salles mythiques : L'Opéra Le Peletier à Paris

Pendant plus d'un demi-siècle l'Opéra Le Peltier a accueilli des créations lyriques et des ballets, avant de disparaître dans les flammes en 1873, avec Rachmaninov, Liszt, Auber, Gounod, Verdi, Adam, Delibes....

Les Tuyaux de Kerscho !

C’est un voyage dans le temps et dans l’espace que propose La cinémathèque : en route vers la Géorgie des années 60 et des temps immémoriaux, avec le film d'Otar Iosseliani, «vieilles chansons géorgiennes».

Le réalisateur Otar Iosseliani nous entraine dans quatre régions de Géorgie au son de polyphonies venues du fond des âges, transmises jusqu’à nous de génération en génération. Chaque province garde farouchement ses règles, ses canons et son école.

Aux voix des hommes se superposent les visages des chanteurs, des vues de paysages immenses, des images de villages séculaires et de la vie quotidiennes : les hommes et les femmes à leurs tâches, les enfants à leurs découvertes.

Il n’y a pas de commentaire, juste la force des images et des voix pour un hommage à la culture géorgienne.

La chronique : " Les grands Macabres " :

La chronique de Bertrand Dicale : " Florence Ballard, l’injustice Supremes":

