Salles mythiques... et imaginaires : Schubertiades

Dans un salon viennois avec Schubert....

C'était à Vienne, de joyeuses soirées musicales et culturelles avaient lieu chez les amis et mécènes de Schubert. Très courues, elles se déroulaient en petit comité ou réunissaient une large assemblée, c'était l'occasion de faire entendre de nouvelles compositions et des poèmes mis en musique, de chanter, de faire des jeux musicaux et théâtraux.

Le terme « Schubertiade » apparaît pour la première fois en janvier 1821 après une soirée chez les Schober, Schubert s'approprie le terme et l'emploiera lui-même.

Les Tuyaux de Kerscho !

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " L’Aveugle, le chien et le perroquet " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 7 mai en vous inspirant de ce tableau actuellement visible dans l'exposition en ligne "François Auguste Biard, peintre voyageur", sur le site de Paris Musées. Première rétrospective au travers de 20 œuvres emblématiques.

La chronique : " Les grands Macabres "