Ruines majestueuses, ruines historiques, ruines cachées...

avec Beethoven, Lully, Ibert, Kodaly...

La Péricholed’Offenbach les samedi 22 et dimanche 23 février à 14h30 au Théatre de l’Odéon à Marseille

Cette nouvelle production réunit Héloïse Mas (La Périchole), Samy Camps (Piquillo), le Chœur Phocéen et l’Orchestre de l’Odéon sous la baguette de Bruno Membrey et dans la mise en scène d’Olivier Lepelletier.

La patition d’Offenbach nous emporte au Pérou, nous voici à Lima, une chanteuse des rues et son amant Piquillo sont confrontés à la misère. Un vice-Roi aux tendances dictatoriales propose à la jeune chanteuse de devenir sa favorite... Intrigue de cour, de cœur et rebondissements nombreux !



«Le Clair-obscur de l'âme :Jean Sébastien Bach et ses fils, une histoire de famille !» thème de ce concert du vendredi 21 février à 20h30 au Moulin du Roc à Niort, qui réunit Maude Gratton, Pierre Hantaï soliste invité et les musiciens de l'orchestre il Convito.

Maude Gratton s’aventure avec son orchestre de plus de 20 musiciens au coeur d’un XVIIIe siècle plein d’effervescence, dirigeant l’orchestre depuis le pianoforte, elle dialogue avec son ancien maître d’apprentissage le claveciniste Pierre Hantaï.

Le point de départ de cette soirée sera Johann Sebastian Bach, maître absolu de l’époque baroque. L’étonnant Double concerto pour clavecin et pianoforte de Carl Philipp Emanuel Bach sera le point culminant de cette soirée : oeuvre unique dans l’histoire de la musique, ce concerto réunit les deux claviers dans leur géniale cohabitation qui a bel et bien existé !

Depuis 2016, l’orchestre Il Convito initie un parcours mettant en valeur le foisonnement créatif du second XVIIIe siècle. Lumières, Contres-Lumières, Tempêtes et Passions, Style sensible, autant d’approches musicales s’y conjuguent...