Retour sur les Diapasons d'or 2019

Le trompettisteDavid Enhcoentame une tournée de concerts avec The Amazing Keystone Big Band.

Crée en 2010, l’Amazing Keystone Big Band (17 musiciens !) remporte la Victoire du Jazz du meilleur groupe de l’année en 2018, il exprime à la fois l’esprit des grandes formations de l’ère du swing et l’inventivité du jazz d’aujourd’hui. Complices depuis le Conservatoire, le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier, le tromboniste Bastien Ballaz et David Enhco assurent la direction et les arrangements de l’orchestre.

Ils seront le 6 février pour une soirée « West Side Story » au Palais des Arts de Vannes à 20h, puis entre autre, à Evian, Les Sables d’Olonne, Le Mans, Toulon….

"Le Démon" d’Anton Rubinstein, jusqu’au dimanche 9 février à l’Opéra National de Bordeaux

Créé en 1875 au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, "Le Démon" est l’un des opéras les plus joués en Russie à la fin du XIXe siècle et deviendra l’un des ouvrages favoris du génial Chaliapine. Composé par Anton Rubinstein (frère du célèbre pianiste Nicolaï Rubinstein) et inspiré d’un conte oriental de Lermontov, l’opéra déploie une somptuosité musicale hors du commun.

Cette production (présentée au Grand Teatre del Liceu en 2018) dans la mise en scène de Dmitry Bertman réunit le baryton-basse Nicolas Cavallier dans le rôle-titre, une distribution internationale, les choeurs de l’Opéra National de Bordeaux et de l’Opéra de Limoges et l'ON Bordeaux Aquitaine sous la baguette de Paul Daniel.

Schubert : Fantaisie en Ut Maj op posth 159 D 934

Vilde Frang: Violon

Michail Lifits: Piano

WARNER CLASSICS 0190295419363

Schubert : Grand caprice sur le Roi des Aulnes op 26

Vilde Frang : Violon

WARNER CLASSICS 0190295419363

Tchaïkovski / A. Raskatov : Février carnaval, Mars chant de l'alouette, Avril perce-neige

argt pour violon, cordes, percussions et piano préparé

Gidon Kremer : Violon

Reinut Tepp: Piano préparé

Andrey Pushkarev: Percussions

Kremerata Baltica

Nonesuch 7559-79803-2

Tchaïkovski : Les saisons op.37b : Février carnaval, Mars chant de l'alouette , Avril : le perce-neige

Mikhail Pletnev : Piano

Chant du Monde LDC 278952

Bartók : Concerto pour violon°2 Sz 112 BB 117 : 2. Andante tranquillo

Baiba Skride : Violon

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Eivind Aadland, direction

ORFEO C950191

Beethoven : Concerto pour pianoforte n°1 en Ut Maj op 15 : Largo

Robert Levin : Pianoforte

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

John Eliot Gardiner, direction

ARCHIV PRODUKTION 453438-2

Frescobaldi : Toccata n°10, Toccata n°3 Andrea Buccarella

RICERCAR 337810

JS Bach / W. Fischer - K. Debretzeni : Concerto en ré min BWV 1052 : 3. Allegro

argt pour violon cordes et basse continue

Kati Debretzeni : Violon

Solistes Baroques Anglais

John Eliot Gardiner, direction

SDG SDG732

Anton Rubinstein : Le démon, Malheur malheur (Acte II Sc 4)

Nina Lebedeva : Soprano, Tamara

Evgueni Vladimirov : Basse, Le prince Goudal

Nina Grigorieva : Contralto, La nourrice

Youri Elnikov : Ténor, Le messager

Boris Morozov : Basse, Le vieux serviteur

Choeur De La Radio Television D'Urss

Orchestre Symphonique De La Radio De Moscou

Boris Khaikine, direction

MELODIYA MEL CD 10 02102

Reynaldo Hahn

10 Études latines : 2. Néère

Venezia: 5. Che pecà !

9 Mélodies retrouvées : 2. La vie est belle

pour baryton et piano

Tassis Christoyannis : Baryton

Jeff Cohen : Piano

BRU ZANE 362362

Reynaldo Hahn : Love without wings

1. Ah ! Could I clasp thee in mine arms !

2. The fallen oak

3. I know you love me not

pour baryton et piano

Tassis Christoyannis : Baryton

Jeff Cohen : Piano

BRU ZANE 362362

Vieuxtemps : Sonate pour alto et piano en Si bémol Maj op 36 : 2. Barcarolle : Andante con moto

Timothy Ridout : Alto

Ke Ma : Piano

CHAMPS HILL RECORDS CHRCD130

Haydn : Missa cellensis en Ut Maj HOB XXII : 5 : 1. Kyrie eleison n°1

Choeur de Chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin

Justin Doyle, direction

Harmonia Mundi 902300DI

Verdi/ D. Ingram – M. Copley : Rigoletto, La donna è mobile – pour flûte et accordéon

Michael Copley : Flûte

Dag Ingram : Accordéon

Cambridge Buskers

DECCA 4821785

Henri Christiné / Pierre Cussac : Phi-Phi, C'est une gamine charmante (Acte I)

Jean Marc Salzmann : Baryton

Pierre Cussac : Accordéon

MAGUELONE MAG358411