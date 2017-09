Paroles de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la Maîtrise du New College d'Oxford dirigée par Paul Brough dans des oeuvres de Purcell, Victoria, Tallis dans le cadre du festival Via Aeterna dans l'Église Notre-Dame des Champs à Avranches.

Considérée comme l’un des meilleurs chœurs du Royaume-Uni, la Maîtrise du New College d'Oxford a été créée en 1379 par William de Wykeham. Depuis cette époque, les choristes chantent quotidiennement dans la magnifique chapelle médiévale du New College, et cette pratique se poursuit aujourd’hui dans le cadre de la vie scolaire et universitaire.



, © Marco Borggreve

Assistez à la représentation du vendredi 22 septembre à 20h à l'Auditorium de Radio France avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck.

Au programme :

Ludwig van Beethoven : Grande Fugue pour quatuor à cordes, op. 133

Béla Bartók : Concerto pour violon et orchestre n°1

Ludwig van Beethoven : Symphonie n°3 « Héroïque »

Distribution :

Solistes de l'Orchestre philharmonique de Radio France :

Cécile Agator violon

Pascal Oddon violon

Marc Desmons alto

Jérôme Pinget violoncelle

Vilde Frang violon

Orchestre philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction