Orient fantasmé,

Agenda des Régions :

Le Théâtre du Capitole de Toulouse proposeParsifaldu 26 janvier au 4 février:

L’Orchestre du Capitole et les chanteurs seront sous la direction de Frank Beermann, Aurélien Bory assure la mise en scène.

Parmi les chanteurs on note : Nikolai Schukoff en Parsifal, Sophie Koch en Kundry, Peter Rose en Gurnemanz, Matthias Goerne en Amfortas, Pierre-Yves Pruvot en Klingsor et Julien Véronèse en Titurel.

l’OSB,Orchestre symphonique de Bretagne, le joueur de ney, Khosrow Soltani et le pianiste Arsha Kaviani sous la direction de Nader Abbassi donneront à Rennes les jeudi et vendredi 23 et 24 janvier et à Sarzeau le dimanche 26 janvier un programme tourné vers l’Iran.

Le chef d’orchestre Nader Abbassi a souhaité proposer au public de l’OSB un regard sur les compositeurs et instrumentistes d’Iran, où la tradition musicale est aussi vivace que riche. Il a choisi pour l’occasion :

Toward that endless plain, concerto pour ney et orchestre ,du compositeur Reza Vali sur un poème de Sohrab Sepehri, où se mêlent sonorités traditionnelles orientales et élans symphoniques. Interprété par Khosrow Soltani.

Arsha Kaviani, dorigine iranienne et formé en Angleterre, interprètera le Concerto pour piano n°3 en ut majeur op.26 de Serge Prokofiev.

C’est une symphonie de Tchaïkovsky, qui évoque les étendues glacées de Russie, qui conclura ce concert sur une note rêveuse.

