Nouvelle année, nouveau son de cloches

Pour l'ouverture du premier Allegretto de l'année, les cloches sonnent, les grelots tintent et créent des rythmes entêtants avec les airs de Zoltan Kodaly, Blanche Selva, Modeste Moussorgski, Paul Hindemith et Debussy, Tchaikovski, Britten, Offenbach ou encore Rachmaninov...

Les tuyaux de Kerscho !

La pianiste Vanessa Benelli Mosell, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck, interprètera notamment unConcerto pour piano et orchestrede Clara Schumann ce vendredi 8 janvier à 18h30 en direct sur France Musique depuis l'Auditorium de Radio France

Le Concerto pour piano que jouera lors de ce concert la pianiste Vanessa Benelli Mosell est l’œuvre exaltante de Clara Wieck, une jeune fille de seize ans qui s'appellera plus tard Clara Schumann... Les critiques étaient dithyrambiques sur le jeu de la jeune Clara tant et si bien qu'en 1839, le critique français Henri Blancard déclare même qu’elle est « le lion musical du moment ». Brahms, qui resta jusqu'au bout un fidèle de Clara, est l’un des invités de la soirée en compagnie de deux compositeurs épris de nouveauté qui, à la charnière du XIXe et du XXe siècle, prirent des chemins opposés : ArnoldSchönberg remit peu à peu en cause le système tonal occidental pendant que RichardStrauss, fils de corniste, écrivait des partitions opulentes dans lesquelles les vents prenaient toute leur part.

Cette soirée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du chef Mikko Franck enchaînera donc le Concerto pour piano de Clara Schumann, l'Opus 35 de Brahms puis fera honneur aux vents avec la Sérénade de Strauss et la Symphonie de chambre de Schönberg. Le concert suivi d'un entretien avec la pianiste Vanessa Benelli Mosell sera à écouter en direct sur France Musique ce vendredi 8 janvier à partir de 18h30.

L'ensemble Les Apaches sous la direction de Julien Masmondet en concert diffusé sur le site et sur la chaîne Youtube du Musée d'Orsay mardi 5 janvier à partir de 18h

Le prochain concert au Musée d'Orsay dans le cadre du #OrsayLive sera donné par l'ensemble Les Apaches. Le programme, qui navigue de Ravel à Zavaro en passant par Poulenc et Milhaud, fait référence aux bestiaires et aux histoires naturelles... qui ont toujours dérivé vers des légendes d'animaux fantastiques. Rejoignant l'ensemble Les Apaches sous la direction de Julien Masmondet, le baryton Stéphane Degout donnera voix à des écrits de Blaise Cendrars, de Guillaume Apollinaire ou de Jules Renard qui avait d'ailleurs séduit Ravel pour ses Histoires naturelles pour baryton et ensemble instrumental de 1906. Le final de ce concert aux origines du monde sera l'occasion de découvrir une création mondiale de Pascal Zavaro intitulée Bestiaire chimérique (2020). Donnée pour la toute première fois à l'occasion de ce direct, la musique de Zavaro se mêlera à des textes de Francisco Goya, Marco-Polo, Gustave Flaubert, Alfred Lord Tennyson et de Jean-Baptiste-François Hennebert. Le concert est à retrouver mardi 5 janvier à partir de 18h sur la chaîne YouTube et sur le site Internet du Musée d'Orsay.

Quelle musique entendez-vous sur "Petite gitane et Manitas de plata" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 janvier en vous inspirant de la photo"Petite gitane et Manitas de plata" de Sabine Weiss, exposée à Les Douches La Galerie de Paris.

La chronique : " Les grands Macabres " :