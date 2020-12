Noël slave, Casse-Noisette et pain d'épices

Russes, ukrainiennes, tchèques, un peu hongroises aussi, nous écoutons aujourd'hui des chansons festives slaves avec le Casse-Noisette de Tchaikovsky mais aussi Petr Eben, Jan Jakub Ryba, Adam Michna...

Fantasias

Pour retrouver la chronique de Laurent Valière sur le film "La révolte des jouets"C'est ici !

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : "Vic Chesnutt, le désespoir farceur" C'est ici !

Programmation

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op 71 : Ouverture miniature

Casse-noisette op 71 : Acte I : Scène n°1 : La décoration du sapin de Noël

Casse-Noisette op 71 : Acte I : Scène n°2 : Marche

Casse-Noisette op 71 : Acte I : Scène n°3 : La course des enfants et l'entrée des parents

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle, direction

EMI CLASSICS 6 46385 2

Jakub Jan Ryba

Messe de Noël tchèque : Hej mistre : Kyrie - pour solistes, choeur de garçons et orchestre Pavel Horak

Anna Hlavenkova : Soprano

Sylva Cmugrova : Contralto

Jan Ondreijka : Ténor

Roman Janal : Basse (voix)

Pavel Cerny : Orgue positif

Boni Pueri

Orchestre Philharmonique de Chambre de Pardubice

Marek Stryncl, direction

ARCODIVA STUDIOS UP 0142-2 131

Claude Debussy

Ballade slave

Noël Lee : Piano

VALOIS V4440

Traditionnel / Leopold Stokowski

Musique de Noël traditionnelle slave

Orchestre Symphonique de Bournemouth

Jose Serebrier, direction

NAXOS 8578305

Petr Eben

Messe troubadour - pour choeur d'enfants, deux flûtes à bec, guitare, théorbe et contrebasse électrique

M Spelina : Flûte à bec

Ales Rypan : Flûte à bec

J Nedved : Guitare

Premysl Vacek : Théorbe

Jim Dvorak :Contrebasse

Soucek / Souckova / Choeur d'enfants Radost de Prague

BOHEMIA MUSIC BM 0025-2 231

Zoltan Kodaly

Hary Janos suite op 35a : 1. Prélude : Le conte de fée commence

Orchestre Symphonique de Chicago

Neeme Järvi, direction

CHANDOS CHAN8877

Zoltan Kodaly

Danses de Marosszek - pour orchestre

Orchestre du Festival de Budapest

Ivan Fischer, direction

HUNGAROTON HCDL 31324

Adam Michna

Svatebni venecek pour voix et accompagnement instrumental

Collegium Flauto Dolce

Jiri Kotouc, direction

NUOVA ERA 7271

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Les saisons op.37b : décembre : le réveillon

Les saisons op.37b : janvier : au coin du feu

Mikhail Pletnev : Piano

Chant du Monde LDC 278952

Chant traditionnel

Carol of the bells (Noël ukrainien)

Petite bande de Montréal

Martin Dagenais, direction

NAXOS 8.554435

George Crumb / Federico Garcia-Lorca

A little suite for Christmas AD 1979 : Carol of the bells - pour piano

Speculum Musicae

Sylvan Sanford : Baryton (voix)

BRIDGE BRIDGE 9028

Mykola Leontovitch

Carol of the bells - arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de New-York

Leonard Bernstein, direction

SONY SFK 63303

Mykola Leontovitch / S Brunelle Philip Charle

Shschedryk (Carol of the bells)

The Ukrainians

ZIRKA RECORDS 184207

Franz Liszt

Weihnachtsbaum S 186 (intégrale) : Noël polonais S 186 n°12

France Clidat : Piano

DECCA 476 4090

Nicolas Rimski-Korsakov

Snegourotchka : Introduction

Snegourotchka : Danse des oiseaux

Snegourotchka : Cortège

Snegourotchka : Danse des bouffons

Orchestre national de Russie

Mikhail Pletnev, direction

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 362