Nino Rota est mort le 10 avril 1979

Compositeur de musique de film mais surtout de musique de chambre, symphonique et d'opéras

Le Festin de l'Araignée, d'Albert Roussel

Dimanche 11 avril à 18h10 : 500 ans de musique au Château de Chambord

Le château de Chambord a été rêvé et construit par le roi François 1er en 1519. En 2019, ce monument à nul autre pareil a fêté avec panache ses 500 ans d'existence en 2018. Pendant 90 minutes, au coucher du soleil et aux premières heures d'une belle nuit d'été, le film est conçu pour éblouir, divertir et faire découvrir un château sous l'angle inédit de la musique, de la fête et du rêve...

De la Renaissance au Romantisme, en passant par le répertoire français et italien, le concert propose d'entendre certaines œuvres qui ont été créées ou jouées au château, comme le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully. Il y aura aussi des morceaux et airs de Haendel, Rameau, Vivaldi, Grétry, Gluck, Cherubini, Rossini, et de compositeurs plus confidentiels comme Prosper de Ginestet, Jean de Cambefort, André Cardinal Destouches et Guillaume Morlaye. Des séquences complémentaires rythment le cours du concert et permettent de découvrir de manière ludique les 500 ans d'un château qui reste encore aujourd'hui assez mystérieux. Pas à pas son histoire se raconte, celles de ses habitants prennent vie avec toujours la musique de l'époque.

Filmés au château : les Ensembles Doulce Mémoire de Denis Raisin Dadre et le Parnasse Français de Louis Castelain mais également la pianiste Vanessa Wagner et les chanteurs : Sophie Karthäuser, Jérôme Boutillier, Emiliano Gonzalez Toro, Véronique Gens, Philipp Mathmann, Jean-Sébastien Bou et Lucile Richardot .

Création "Les Fleurs du Paradis" pour piano et quatuor à cordes par le Quatuor Girard et le pianiste est Sébastian Ené en streaming le 15 avril.

"Les Fleurs du Paradis" pour piano et quatuor à cordes de Matthieu Stefanelli, dont le titre évoque les rosaces de Notre Dame de Paris restées intactes après l'incendie, s'inspirent des différents styles musicaux qui ont vu le jour en ce lieu.

La création aura lieu à l'Eglise Saint Roch à Paris, "église des artistes du spectacle" située non loin de l'Ile de la Cité. Elle sera associée au Quintette avec piano de Louis Vierne, qui a été titulaire de l'orgue de Notre-Dame-de Paris durant 37 ans et on nous fête cette année le centenaire.

Le médiéviste Michel Zinc participera à l'évènement au bénéfice de l'association "Musique Sacrée à Notre Dame de Paris".

Le concert sera diffusé le 15 avril sur la chaîne YouTube de la Maîtrise Notre-Dame-de-Paris et sera relayé sur les pages Facebook des musiciens, compositeur, mécènes et de la Maîtrise Notre-Dame.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la page de campagne du financement participatif ici : www.proarti.fr

La Programmation musicale

Richard Galliano : Nino

Richard Galliano, accordéon

John Surman Dave Douglas, trompette

Boris Kozlov, contrebasse

Clarence Penn, batterie

Universal music

Nino Rota - Arthur Rebner - Robert Stolz / Ennio Neri - Nino Rota : Amarcord, "L'emiro e le sue odalische" version pour le film

Carlo Savina, direction

Quartet records QR310

Nino Rota : Concerto en Ut Maj, Allegro giusto et Allegro moderato - pour trombone et orchestre

Frederic Belli, trombone

Orchestre Symphonique de la radio de Baden Baden

Pablo Heras-Casado, direction

Genuin GEN 11128

Nino Rota : La mégère apprivoisée, "La bisbetica domata", ouverture

Carlo Savina, direction

Screen Trax CDST 308

Nino Rota : Giornalino di Gian Burrasca, "Viva la pappa col pomodoro"

Rita Pavone, Anton Karas, cithare

RCA 74321-66149-2

Nino Rota : 15 préludes pour piano. Andante cantabile - Allegro - Andante cantabile - Allegro non troppo e marcato - Allegro robusto

Jimmy Briere, piano

Analekta AN 2 9973

Nino Rota : L'ouragan, "Moana's dance "

Marcus Dods, direction

Varese Sarabande 3020675178

Nino Rota : Il cappello di paglia di Firenze, Ouverture

Ugo Benelli, ténor

Alfredo Mariotti, basse

Viorica Cortez, mezzo-soprano

Choeur symphonique de Rome

Orchestre symphonique de Rome

Nino Rota, direction

Ricordi 74321 55109 2

Nino Rota : Concerto pour orchestre à cordes. 2. Scherzo. 3. Aria

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

Luigi Piovano, direction

Arcana A440

Albert Roussel : Le festin de l'araignée op 17, "L'éphémère s'arrête épuisé" (2ème partie)

Orchestre national royal d'Ecosse

Stéphane Denève, direction

Naxos 8.572243

Nino Rota : Sonate pour violon et piano en Sol Maj. 1. Allegretto cantabile con moto

Ronald Brautigam, piano

Isabelle Van Keulen, violon

Challenge classics CC72307

Nino Rota : La strada, suite de ballet pour orchestre.7. Solitudine e pianto di zam

Stefano Pagliani, violon

Giuseppe Bodanza, trompette

Orchestre Philharmonique de La Scala de Milan

Riccardo Muti, direction

Sony SK 66279

Nino Rota : Un eroe dei nostri tempi, "Avvolta in un boa giallo"

CAM 74321 13055 2

Nino Rota : _Improvviso en Ut Maj, "_Un diavolo sentimentale" - pour violon et piano

Francesco d'Orazio, violon

Giampaolo Nuti, piano

Stradivarius STR 3393

Jean de Cambefort : Le concert royal de la nuit, "Que j'estois en repos et que je dormois bien" (4ème veille). Dialogue du Sommeil et du Silence

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

Harmonia Mundi HMC 95222324

Phil Ochs

Camille Saint Saëns : Quintette en la min op 14. 3. Presto

Guillaume Bellom, piano

Quatuor Girard :

Hugues Girard, violon

Lucie Girard, violoncelle

Odon Girard, alto

Agathe Girard, violon

B Records 263118

Nino Rota : Mysterium, 3ème partie

Angelica Tuccari, soprano

Corinna Vozza, mezzo-soprano

Gino Sinimberghi, ténor

Ugo Trama, basse

Choeur Pro Civitate Christiane d'Assise

Orchestre Pro Civitate Christiane d'Assise

Armando Renzi, direction

Claves CD 50-9323

Nino Rota : Le parrain, "The godfather finale"

Silva screen film CD 032