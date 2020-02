Mozart balance Don Juan !

Avec Chopin, Gluck, Liszt, Strauss, Tchaïkovski... Et Mozart bien évidemment...

Eugène Onéguineà l’Opéra de Marseille du 11 au 18 février

C’est probablement le plus célèbre - et le plus aimé - des opéras de Tchaïkovski, Eugène Onéguine, d’après le roman en vers de Pouchkine, nous plonge dans la Russie impériale du XIXème siècle où les tourments du cœur se joignent à ceux de l’honneur.

Pour servir cette œuvre éminemment romantique on retrouve Marie-Adeline Henry dans le rôle de Tatiana et Régis Mengus dans celui d’Onéguine, Nicolas Courjal est Le Prince Gremine, Doris Lamprecht, Madame Larina et Thomas Bettinger, Lenski. Avec l'Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Marseille, ils sont sous la baguette de Robert Tuohy.

Et c’est Alain Garichot qui a conçu la mise en scène.

Autour du spectacle :

Rencontre avec les artistes : jeudi 30 janvier à 17H15 à l’Alcazar, entrée libre

Des pièces de Mozart au programme de ceConcert de pochequi se déroule vendredi 14 Février à 20h à Saint Andrez Lez Lille (59)

C’est la rencontre inédite entre deux solistes, David Walter hautboïste et Michel Moraguès flûtiste, tous deux piliers du célèbre Quintette Moraguès et du quatuor Akilone reconnu pour son élégance, sa vision poétique et profonde. C’est l'alliage des vents et des cordes dans des œuvres de Mozart originales ou transcrites par David Walter.

